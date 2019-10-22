24.73 / 25.00 27.43 / 27.88
Киев: +13
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Киеве пьяный автомойщик угнал авто

17:09 22 октября 2019 139
Автомойка
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве пьяный сотрудник автомойки разбил автомобиль клиента, решив на нем покататься. В результате авто он вернул на СТО уже с вмятинами и царапинами. Напомним, 9 октября в Днепре неизвестные совершили вооруженное нападение на таксиста и угнали его автомобиль.

По информации Полиции Киева, об инциденте им стало известно со слов некого киевлянина, который сообщил, что мимо него на большой скорости проехала машина, из салона которой выпала спортивная сумка с документами. На место выехала следственно-оперативная группа и сотрудники уголовного розыска, которые сначала установили владельца машины, а затем задержали угонщика.

Полицейские отмечают, что автомойщик катался за рулем угнанного авто настолько пьяным, что во время движения даже не заметил, как из салона выпали личные вещи настоящего владельца.

Задержанный оказался уроженцем Полтавской области, 1986 года рождения. До сих пор в поле зрения правоохранителей он не попадал.

Уголовное производство открыто по части 1 статьи 289 («Незаконное завладение транспортным средством»).

А поскольку за рулем вор находился в нетрезвом состоянии, ему инкриминировали еще и статью 130 («Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения») Кодекса Украины об административных правонарушениях. Поэтому, кроме уплаты штрафа, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Угнанный автомобиль получил повреждения

Напомним, ранее на Одесчине обезвредили преступную группировку автоугонщиков, которая действовала на территории региона и других областей.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Заворотнюк

Врачи часто путают с остеохондрозом: онколог рассказал о болезни Заворотнюк

Джон и Патч

В хосписе выполнили последнюю просьбу ветерана, желавшего попрощаться со своей собакой: трогательные фото

мост

Опора рухнет: в России рассказали, что убьет Крымский мост

Бобиренко Виктор

Украиной управляют три человека, между ними уже наметился конфликт, — политолог

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер