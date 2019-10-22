В Киеве пьяный автомойщик угнал авто

Происшествия

В Киеве пьяный сотрудник автомойки разбил автомобиль клиента, решив на нем покататься. В результате авто он вернул на СТО уже с вмятинами и царапинами. Напомним, 9 октября в Днепре неизвестные совершили вооруженное нападение на таксиста и угнали его автомобиль.

По информации Полиции Киева, об инциденте им стало известно со слов некого киевлянина, который сообщил, что мимо него на большой скорости проехала машина, из салона которой выпала спортивная сумка с документами. На место выехала следственно-оперативная группа и сотрудники уголовного розыска, которые сначала установили владельца машины, а затем задержали угонщика.

Полицейские отмечают, что автомойщик катался за рулем угнанного авто настолько пьяным, что во время движения даже не заметил, как из салона выпали личные вещи настоящего владельца.

Задержанный оказался уроженцем Полтавской области, 1986 года рождения. До сих пор в поле зрения правоохранителей он не попадал.

Уголовное производство открыто по части 1 статьи 289 («Незаконное завладение транспортным средством»).

А поскольку за рулем вор находился в нетрезвом состоянии, ему инкриминировали еще и статью 130 («Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения») Кодекса Украины об административных правонарушениях. Поэтому, кроме уплаты штрафа, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Угнанный автомобиль получил повреждения

Напомним, ранее на Одесчине обезвредили преступную группировку автоугонщиков, которая действовала на территории региона и других областей.



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