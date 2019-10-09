Происшествия

Голливудская погоня: в Днепре полицейские на 12 машинах ловили подозреваемых (видео)

В среду, 9 октября, в Днепре неизвестные совершили вооруженное нападение на таксиста и отобрали у него автомобиль. Ранее под Киевом полиция задержала мужчину, напавшего на таксиста.

Инцидент в Днепре произошел на перекрестке улиц Отечественной и Передовой. Полицией был объявлен план перехват и началась погоня.

12 патрульных машин преследовали подозреваемых по всему городу. Как сообщает «Информатор», во время преследования полицейские заметили, как из легковушки в районе воинской части на улице Уральской, из окна выбросили пистолет и кобуру.

На проспекте Свободы полицейские задержали угнанный автомобиль Skoda Fabia. В машине находились несколько человек.

Откуда у них пистолет и причастны ли они к нападению на таксиста, определит следствие.

Ранее «ФАКТЫ» писали о случаях, когда с целью завладения машиной, убивали таксистов. Так, в Запорожской области тело убитого таксиста бросили в Стульневский карьер, а машину угнали. В Киеве правоохранители задержали подозреваемого в убийстве водителя Uber. Гражданин Беларуси, проживающий в столице, убил таксиста из-за его авто.

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