В Европейском Энергосообществе призывают отозвать из Рады законопроект Геруса

Политика

Законопроект № 2236−2, инициированный главой комитета ВР по энергетике Андреем Герусом, о внесении изменений в закон о рынке электроэнергии относительно экспорта/импорта электроэнергии, ужесточении ценовых ограничений и дискриминации крупных ВИЭ, одобренный профильным комитетом Рады на минувшей неделе, может нарушить правила Энергетического сообщества и его целесообразно отозвать. Такая позиция обнародована на сайте Энергосообщества.

«Секретариат Энергетического сообщества призывает организаторов отозвать проект поправок, чтобы совместно с Секретариатом и другими международными партнерами принять участие в анализе предполагаемых негативных последствий недавней либерализации и, в случае необходимости, найти подходящие и отвечающие стандартам решения», — говорится в сообщении.

В Энергосообществе указывают, что данный законопроект противоречит нормам европейского права, поэтому его принятие осложнит европейскую интеграцию Украины.

«Секретариат обеспокоен тем, что предлагаемые инструменты являются чрезвычайно несоразмерными и нарушают основные принципы европейского права», — отмечается в сообщении на сайте Энергосообщества.

В документе указывается, что предлагаемое законопроектом № 2236−2 ограничение экспорта и импорта противоречит основному принципу интегрированного рынка электроэнергии, и не может быть оправдано предполагаемой авторами законопроекта несовершенной структурой украинского рынка электроэнергии, а также нарушает статью 41 Договора об Энергетическом сообществе.

В отношении предложенной в законопроекте дискриминации в диспетчиризации «зеленых» с мощностью до 150 МВт в Энергосообществе подчеркнули, что она не может быть оправдана только по причинам надежности и безопасности энергосистемы и противоречит целям декарбонизации.

Как сообщалось, энергетический комитет Рады 16 октября одобрил ряд законопроектов, предусматривающих изменения в закон «О рынке электроэнергии»: Законопроект № 2236−2 является наиболее масштабным из всех рассмотренных и одобренных на заседании. Среди прочего, он предусматривает возможность предоставления Кабинету министров полномочий по установлению временного запрета или ограничений на экспорт/импорт электроэнергии, регулятору — полномочий по установлению предельных цен продажи э/э на рынках «на сутки вперед» (РСВ), внутрисуточном рынке (ВСР), а также предельных цен продажи вспомогательных услуг и услуг по балансированию. А также внедрение нормы обязательной продажи импортированной из РФ электроэнергии исключительно на РСВ и балансирующем рынке. Предложенные законопроектом преференции для импорта электроэнергии из Беларуси фактически означают ее импорт из РФ — согласно данным Нацкомитета статистики Беларуси, страна не имеет профицита электроэнергии, при этом Беларусь имеет объединенную с Россией энергосистему.

«Россия и Беларусь имеют единую энергосистему, импорт электроэнергии из Беларуси — это импорт из России», — написал народный депутат Украины, первый заместитель Комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКУ Алексей Кучеренко на своей страничке в Facebook, комментируя законопроект № 2236−2.

Инициаторы документа также предлагают при диспетчеризации отдавать приоритет операторам-производителям альтернативной энергии установленной мощностью до 150 МВт. Компенсация стоимости не отпущенной э/э по «зеленому тарифу» в связи с диспетчерскими ограничениями также предоставляется станциям, мощность которых не превышает 150 МВт.

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