Порт "Южный" снова закупит оборудование у фирмы, связанной с экс-чиновником МВД, — СМИ

Деньги

ГП МТП «Южный» закупит аппаратуру для передачи радиосигнала с принимающим устройством у киевской фирмы ООО «Новейшее оборудование» на сумму 65,9 млн грн. Соответствующий договор подписал и.о. директора «Южного» Анатолий Яблуновский.

Как сообщается в системе электронных закупок Prozorro, продавец обязуется поставить покупателю товар до 1 января 2021 года.

Год назад госпредприятие уже заключало сделку с ООО «Новейшее оборудование». Тогда речь шла о закупке системы видеонаблюдения замкнутого типа. Цена оборудования вместе с услугами монтажа и пусконаладки составила 63,58 млн грн.

Проект «Наші гроші» провел журналистское расследование, в ходе которого установил, что оборудование для видеонаблюдения было закуплено по завышенным ценам. Так, «Южный» заказал видеокамеры PTZ AXIS P5635-E MK II 50HZ по 140 тыс грн за штуку, тогда как рыночная цена таких камер на октябрь 2018 года составляла 86 тыс. грн. «Таких камер заказали 18 штук, поэтому только по ним возможная переплата составляет по меньшей мере полмиллиона гривен», — отмечали авторы расследования.

Кроме того, журналисты выявили связь ООО «Новейшее оборудование» с правоохранительными органами. Среди основателей фирмы есть Оксана Сорочинская — жена инспектора по обращению оружия киевской полиции Анатолия Сорочинского и дочь заместителя председателя Одесской облгосадминистрации Александра Терещука, который до 2014 года возглавлял милицию Волынской области. В 2014 году Терещук возглавил полицию Киева, затем переведен в Национальную гвардию. В 2017 году он выиграл конкурс на должность первого зампредседателя Одесской ОГА.

Напомним, с начала сентября не утихают скандалы вокруг еще одного выходца из МВД — замминистра инфраструктуры Юрия Лавренюка. Транспортники называют его человеком Арсена Авакова и считают причастным ко многим коррупционным схемам. В частности, Юрий Лавренюк подозревается в лоббировании частных охранных структур в ущерб государству, в злоупотреблениях при создании собственного дноуглубительного флота АМПУ.



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