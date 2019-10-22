Стиль жизни

Наступил знак Скорпиона: кто эти люди и чего им ожидать

24 октября с вхождением Солнца в очередное созвездие зодиакального круга вступает в свои права знак Скорпиона. Что представляют собой рожденные под ним люди и что их ждет в ближайшем будущем, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала известный астропсихолог Валентина Виттрок. Ранее астропсихолог рассказала о людях, родившихся под знаком Змееносца.

— Скорпион — восьмой знак Зодиака, его стихией является вода, — говорит Валентина. — Из представителей этого знака получаются прекрасные руководители. Скорпионы обладают хорошими лидерскими качествами и редкостным умением влюблять других в свою идею и мобилизовать на ее воплощение. Правда, они же первыми и охладевают к своему проекту, если он покажется им малоинтересным.

Вообще, Скорпионы крайне непостоянны, за что их называют «людьми настроения» — общаться с ними, мягко говоря, непросто: в течение одного дня они легко могут переходить от радости и эйфории к отчаянию, а потом возвращаться обратно. Еще одно качество, отличающее людей этого знака — противоречивость: в их мировоззрении мирно уживаются резко противоположные убеждения, которые в принципе не могут сосуществовать вместе. Скорпионы также очень эмоциональны.

— Говорят, Скорпион — один из самых любвеобильных знаков Зодиака.

— Это так и есть. Родившиеся под ним люди не представляют свою жизнь без нежных чувств. Встретив симпатичный объект, они тут же возгораются от страсти, считая, что нашли любовь всей своей жизни, но, увы, так же быстро остывают — до новой встречи. При этом Скорпионы преданы тем, кого любят, и не завистливы — они умеют радоваться чужим успехам, а такое качество в наше время встретишь не часто.

Среди отрицательных качеств Скорпиона астрологи называют нетерпимость, обидчивость и желание переделать всех окружающих, кроме самих себя.

— Что представляют собой мужчины-Скорпионы?

— Положительных и отрицательных качеств в них приблизительно поровну. С одной стороны, они смелы, независимы и решительны, что очень важно для представителей сильного пола, с другой — нетерпимы, властны, азартны и склонны к авантюрам. Девиз Скорпиона: «Кто не рискует, тот не пьет шампанского!», из-за чего он очертя голову готов пуститься в любое опасное предприятие. Неудивительно, что такие мужчины увлекаются экстремальными видами спорта — среди тех, кто любит водить машину на запредельной скорости, прыгать с парашютом и заниматься джампингом, большое количество представителей именно этого знака.

Скорпионы умеют делать красивые жесты, чем покоряют женщин — трудно устоять, когда ухаживающий за вами мужчина, подобно Паратову из «Бесприданницы», может бросить шубу в грязь, только чтобы вы не испачкали туфельки. Лучший способ раззадорить мужчину-Скорпиона, сделать вид, что вы им не интересуетесь: представитель этого знака не терпит отказов, поэтому сделает все возможное и невозможное — в случае необходимости достанет звезду с неба, чтобы добиться взаимности. К негативным качествам мужчин-Скорпионов относится стремление добиться своего любой ценой, они уверены, что цель оправдывает средства.

— Как можно охарактеризовать принадлежащих к этому знаку женщин?

— Женщину-Скорпиона легко различить в толпе. У нее пронизывающий, немигающий взгляд, строгость и элегантность в одежде, приверженность черному цвету. Как правило, она немногословна, но в ее речах важно каждое слово — она произносит их чеканно, многозначительно, и при этом не терпит возражений. Обратив внимание на мужчину, женщина-Скорпион делает вид, что он ей безразличен, но при этом может — походя — поинтересоваться его семейным положением. Несчастный сочтет, что ее интерес — дань вежливости, даже не подозревая, что его судьба уже решена: человек, попавший в поле зрения женщины-Скорпиона, просто обречен полюбить ее, хочет он того или нет. Она — мадам Бовари и леди Макбет в одном флаконе, поскольку сочетает в себе страстность и любвеобильность первой с коварством и хладнокровием другой.

В чем женщину-Скорпиона точно нельзя уличить, так это в любви к ближнему — она слишком хорошо знает людей (иногда даже читает их мысли), чтобы питать иллюзии. Общаться она предпочитает с умными мужчинами, причем выбирает тех, кто может поспособствовать ей в карьерном росте. Наградой за его старания становится доступ к телу, наказанием за нерадивость — отказ в нем.

Женщина-Скорпион раздражительна и агрессивна, у нее часто возникает желание кого-нибудь убить. К счастью, она крайне редко воплощает его, сублимируя это стремление через работу, творчество или интимные отношения — в этом смысле женщина-Скорпион является любительницей острых ощущений. Над ее постелью с полным правом можно повесить табличку: «Не влезай — убьет!» Правда, в интимный процесс она вкладывает изрядную долю садомазохизма — сегодня ей нравится повелевать, а завтра — подчиняться.

— Что ждет Скорпионов в ближайшее время?

— 2019 год стал для них довольно удачным в материальном плане — им везло в бизнесе и финансовых отношениях. Правда, личная жизнь оставляла желать лучшего, но, возможно, это и хорошо — занятым делами представителям знака вряд ли хватило бы времени на свидания, расставания и выяснение отношений. Сейчас Скорпионы наконец-то могут передохнуть — отправиться в долгожданное путешествие или просто получить удовольствие от безделья, право, они это заслужили.

Ну, а там и до нового, 2020 года недалеко. Он принесет Скорпионам не только профессиональные успехи, которые будут должным образом оплачены, но и интересное знакомство, которое вполне может привести к тому, что марш Мендельсона прозвучит в их честь. Главное — сдерживать эмоции, излишняя вспыльчивость не доведет Скорпиона до добра.

Ранее астропсихолог Валентина Виттрок подробно рассказала об опасных и благоприятных днях в октябре.

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