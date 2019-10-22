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Стиль жизни

Гороскоп на 1 ноября для всех знаков зодиака

16:29 31 октября 2019 41
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Пятница, 1 ноября, — день, когда стоит обращать внимание на всевозможные приметы и на сны.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 1 ноября для всех знаков зодиака.

Овен

Одиноким Овнам, возможно, удастся познакомиться с кем-то в толпе, и это знакомство окажется судьбоносным.

Телец

Звезды советуют пригласить друзей и родственников в кафе или домой и повеселиться.

Близнецы

Вам следует контролировать каждый расход. Конец рабочей недели пройдет достаточно продуктивно.

Рак

В пятницу предвидится сразу несколько ответственных встреч, связанных с карьерой.

Лев

Львам рекомендуется контролировать эмоциональный баланс. На работе все будет успешно.

Дева

Девам звезды советуют не решать все проблемы, некоторые из них исчезнут сами собой.

Весы

Возможны непредвиденные поступления в семейный бюджет. Вечером ждите гостей.

Скорпион

Хороший день для встреч с дальней родней и поездок живописным маршрутом.

Стрелец

Хороший день, чтобы признаться кому-то в любви или вручить любимому человеку подарок.

Козерог

День не очень спокойный — со служебным авралом и бытовыми поломками.

Водолей

Звезды не рекомендуют употреблять алкоголь и конфликтовать с ближайшим соседом.

Рыбы

Прекрасный день для масштабного похода по магазинам и для генеральной уборки в личном пространстве.

Хорошего вам дня!

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