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Происшествия

В Дрогобыче назвали окончательную причину обрушения дома

21:17 22 октября 2019 57
Пострадавший дом
Инф. «ФАКТОВ»

Причиной обвала жилого дома в Дрогобыче, жертвами которого стали 8 человек, стало разрушение средней несущей стены подвала.

В свою очередь оно произошло в результате проседания или разрушения кирпичной кладки (к этому привели низкая марка кирпича и раствора). Кроме того, в горсовете заявили о возможном вмешательстве людей, однако это можно будет подтвердить только после разбора обрушившихся конструкций, находящихся поверх стены подвала.

«В ходе выполнения демонтажных работ рекомендуется привлечь судебных экспертов и обследовать в подвале стену в осях 4−5, Б для подтверждения или опровержения возможного вмешательства людей», — говорится в сообщении горсовета, которое приводит УНН.

Работы по демонтажу здания планируется провести методом контролируемого срыва.

Обвал стены дома с первого по четвертый этаж в одном из подъездов жилого дома по улице Грушевского в Дрогобыче произошел в ночь на 28 августа. Под завалами погибли восемь человек, еще семеро были госпитализированы.

В настоящее время дом находится в крайне нестабильном состоянии и может обрушиться в любой момент. Поэтому его решили снести.

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