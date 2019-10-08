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Украина

Трагедия в Дрогобыче: в горсовете решили снести злополучный дом

14:00 8 октября 2019 70
Дом в дрогобыче
Инф. «ФАКТОВ»

В Дрогобыче признали подлежащим демонтажу дом на Грушевского, 101. При обвале подъезда в августе 2019 года здесь погибли 8 человек. О демонтаже сообщает Depo. Львів.

«Состояние здания не соответствует требованиям строительства и действующим нормативным документам, что свидетельствует о нецелесообразности его реконструкции», — отмечается в предыдущих экспертных выводах.

Городские власти Дрогобыча обратились к председателю Львовской облгосадминистрации и к премьер-министру Украины о выделении средств, чтобы компенсировать и приобрести жилье пострадавшим владельцам квартир.

На возмещение необходимо 44 593 600 грн из расчета 16 тыс. грн за один квадратный метр жилья. В перечень на возмещение включены владельцы 59 квартир и 5 коммерческих помещений.

Ранее сообщалось, что в злополучном доме в Дрогобыче в любую минуту возможен новый обвал.

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