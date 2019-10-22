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Мир

Селяне в России устроили масштабную перестрелку: погибло пять человек

21:49 22 октября 2019 512
Ружье
Инф. «ФАКТОВ»

В Ростовской области произошла перестрелка на пастбище, в результате которой погибли пять человек, еще двое были госпитализированы. Причиной конфликта стал передел участков для выпаса скота.

Местом трагедии стал хутор Чернозубов в Орловском районе Ростовской области.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ («Убийство»). В свою очередь в ростовском управлении МВД уточнили, что участники конфликта применили огнестрельное охотничье оружие.

По данным Telegram-каналов, конфликт произошел между семьями фермеров Бациевых и Дакишвили. Якобы они не первый год ругались из-за земельных участков для выпаса скота, и когда не смогли урегулировать конфликт в правовом поле, решили «забить стрелку» в поле недалеко от хутора Чернозубов.

Напомним, в сентябре в Кабардино-Балкарии расстреляли съемочную группу.

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