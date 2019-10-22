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В Украине недоступны топовые пиратские онлайн-кинотеатры: что произошло
В Нидерландах уничтожили плейер Moonwalk, который использовался известными ресурсами пиратского контента,
По информации TorrentFreak, голландский фонд защиты авторских прав BREIN, а также американские Альянс креативности и развлечений и Американская ассоциация кинокомпаний) добились отключения серверов, ареста и конфискации имущества, а также раскрытия данных о компаниях, связанных с Moonwalk.
Предположительно библиотека Moonwalk состояла из 26 тысяч фильмов и 10 тысяч сериалов. За каждую тысячу просмотров плейер выплачивал сайтам по 60 центов, а зарабатывал преимущественно на рекламе нелегальных онлайн-казино, сообщает The Page.
Таким образом, только 50 самых популярных пиратских сайтов ежемесячно обеспечивали Moonwalk 395 млн просмотров от 89 млн уникальных посетитедей, а убытки правовладельцев оценивается в несколько сот миллионов долларов.
Однако Moonwalk был не единственным пиратским провайдером CDN — всего их в Group-IB насчитали около 15. И теперь некоторые администраторы пиратских сайтов меняют Moonwalk на другие плейеры вроде Viho или Kodik.
Напомним, ранее пользователей популярной ветки пиратских новостей Reddit/piracy атаковали боты.
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