В Украине недоступны топовые пиратские онлайн-кинотеатры: что произошло

Наука и технологии

В Нидерландах уничтожили плейер Moonwalk, который использовался известными ресурсами пиратского контента, в т. ч. HDrezka, Baskino, «ГидОнлайн» і KinoGo. Напомним, ранее стало известно о глобальном сбое в Twitter.

По информации TorrentFreak, голландский фонд защиты авторских прав BREIN, а также американские Альянс креативности и развлечений и Американская ассоциация кинокомпаний) добились отключения серверов, ареста и конфискации имущества, а также раскрытия данных о компаниях, связанных с Moonwalk.

Предположительно библиотека Moonwalk состояла из 26 тысяч фильмов и 10 тысяч сериалов. За каждую тысячу просмотров плейер выплачивал сайтам по 60 центов, а зарабатывал преимущественно на рекламе нелегальных онлайн-казино, сообщает The Page.

Таким образом, только 50 самых популярных пиратских сайтов ежемесячно обеспечивали Moonwalk 395 млн просмотров от 89 млн уникальных посетитедей, а убытки правовладельцев оценивается в несколько сот миллионов долларов.

Однако Moonwalk был не единственным пиратским провайдером CDN — всего их в Group-IB насчитали около 15. И теперь некоторые администраторы пиратских сайтов меняют Moonwalk на другие плейеры вроде Viho или Kodik.

Напомним, ранее пользователей популярной ветки пиратских новостей Reddit/piracy атаковали боты.



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