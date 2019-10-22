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«Дело Аллерова»: экс-нардепу Микитасю резко увеличили сумму залога
Для бывшего народного депутата Максима Микитася, подозреваемого в организации сделки с недвижимостью Национальной гвардии, резко увеличили сумму залога — вместо 5,5 млн гривен он должен внести в бюджет целых 80 млн гривен. Соответствующее решение Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда огласила после 3-часового пребывания в совещательной комнате.
Как сообщает УНИАН, своим решением судьи частично удовлетворили ходатайство прокуроров САП и детективов НАБУ.
Таким образом, сейчас Микитася возьмут под стражу и доставят в следственный изолятор, выйти из которого он сможет только после того, как за него будет внесен соответствующее залог. Срок действия постановления — до 14 ноября. Обжалованию оно не подлежит.
Впрочем, адвокаты Микитася сообщили журналистам, что их подзащитный намерен внести определенный судом залог.
Напомним, в начале октября Микитась внес определенный Высшим антикоррупционным судом залог в 5,5 млн гривен.
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