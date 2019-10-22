Спорт

Во вторник, 22 октября, на футбольных полях Европы состоялись восемь поединков третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, в которых соперники отгрузили друг другу 30 (!) мячей.

Группа А



«Брюгге» (Бельгия) — «ПСЖ» (Франция) — 0:5 (Икарди, 7, 63, Мбаппе, 61,79, 83).

Парижане могли стать первой командой в истории Лиги чемпионов, которая вышла в плей-офф после трех туров групповой стадии. Для этого команде немца Томаса Тухеля нужно было всего-ничего — самим победить в Брюгге обидчиков киевского «Динамо» и дождаться ничьей в Стамбуле. В итоге французы на стадионе «Ян Брейдел» со своей задачей справились на отлично (хет-трик Мбаппе!), а вот «Реал» «подкачал».

Видеообзор первого тайма

«Галатасарай» (Турция) — «Реал» (Испания) — 0:1 (Кроос, 18).

Триумфатор Лиги чемпионов 2014, 2016, 2017 и 2018 годов мадридский «Реал» ужасно стартовал в нынешнем турнире, уступив в Париже «ПСЖ» — 0:3 и едва спасшись от поражения в домашнем матче с «Брюгге» (2:2). А тут еще в прошлые выходные подоспело некстати первое за 10 лет поражение в чемпионате Испании от «Мальорки» (0:1).

Словом, неудача в Стамбуле, по информации испанских СМИ, могла стоить легендарному наставнику Королевского клуба Зинедину Зидану тренерского кресла (французу уже даже подыскали «сменщиков» — Жозе Моуриньо или Массимилиано Аллегри). И прижатый к стене «Реал» сумел обыграть «Галатасарай», поднявшись на второе место в группе.

Кстати, капитан «Реала» Серхио Рамос побил рекорд Роберто Карлоса по числу матчей в Лиге чемпионов среди защитников. В активе столпа обороны мадридцев 121 поединок, у бразильца — 120. Абсолютный же рекорд принадлежит перенесшему инфаркт голкиперу Касильясу, который в составе «Реала» и «Порту» провел в турнире 177 игр.

Положение команд: 1. «ПСЖ» — 9 очков; 2. «Реал» — 4; 3. «Брюгге» — 2; 4. «Галатасарай» — 1.

Группа В

«Тоттенхэм» (Англия) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 5:0 (Кейн, 9, 72, Сон Хын Мин, 16, 44, Ламела, 57).

После кошмарной домашней встречи с «Баварией», завершившейся позорным поражением «Тоттенхэма» — 2:7, у подопечных Маурисио Почеттино в матче против сербов и выбора-то особого не было. Только победа! И лондонцы ее более чем уверенно добыли, решив все вопросы еще в первом тайме.

«Олимпиакос» (Греция) — «Бавария» (Германия) — 2:3 (Аль-Араби, 23, Гильерме, 79 — Левандовски, 34, 62, Толиссо, 75).

Греки, ранее проигравшие немецкому гранду все четыре поединка с общим счетом 2:14, начали с места в карьер и повели в счете, но куда более мастеровитая «Бавария» вскоре расставила все по своим местам.

Кстати, автор дубля в ворота греков форвард мюнхенцев Роберт Левандовски с 58 голами вышел на пятое место в списке лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов. Больше поляка в турнире забили только Криштиану Роналду (127 мячей), Лионель Месси (112), Рауль (71) и Карим Бензема (60).

К сожалению, матч «резервистов» «Олимпиакоса» и «Баварии» в рамках юношеской Лиги УЕФА, состоявшийся несколькими часами ранее, был прерван на 84-й минуте из-за бесчинств греческих болельщиков, сообщает Daily Mail. Группа фанатов примерно из 70 человек выскочила на поле с файерами и битами, а затем напала на немецких болельщиков. В результате нападения травмы получили пять человек.

Поединок, завершившийся победой немцев — 4:0, был остановлен примерно на 25 минут, а затем возобновлен. В оставшиеся минуты игроки обеих команд выстроились по окружности центрального круга и просто пасовали друг другу.

«Олимпиакосу» грозит серьезное наказание со стороны УЕФА за поведение фанатов. Сообщается, что дебоширы смогли попасть на стадион через запасной выход, который ведет на парковку.

Положение команд: 1. «Бавария» — 9; 2. «Тоттенхэм» — 4; 3. «Црвена Звезда» — 3; 4. «Олимпиакос» — 1.

Группа С



«Шахтер» (Украина) — «Динамо» (Загреб, Хорватия) — 2:2 (Коноплянка, 16, Додо, 75 — Ольмо, 25, Оршич, 60, с пенальти).

«Манчестер Сити» (Англия) — «Аталанта» (Италия) — 5:1 (Агуэро, 34, 38, с пенальти, Стерлинг, 58, 64, 69 — Малиновский, 28, с пенальти). На 83-й минуте удален Фолден («Манчестер Сити»).

«Украинского» противостояния на стадионе «Этихад», к сожалению, не получилось. Защитник «МанСити» Зинченко из-за повреждения колена не попал в заявку на матч, а вот полузащитник «Аталанты» Малиновский вышел в «основе» и в середине первого тайма забил свой первый мяч в футболке итальянского клуба. Один экс-игрок «Шахтера» — Фернандиньо — в своей штрафной площадке сфолил на Иличиче, а другой, выступающий за сборную Украины, уверенно реализовал пенальти.

Только вот кум Месси — Агуэро — еще до перерыва отправил в ворота команды из Бергамо два мяча, а после перерыва подопечные Хосепа Гвардиолы благодаря хет-трику Стерлинга довели дело до разгрома.

Видеообзор первого тайма

Положение команд: 1. «Манчестер Сити» — 9; 2. «Шахтер» — 4; 3. «Динамо» — 4; 4. «Аталанта» — 0.

Группа D



«Атлетико» (Испания) — «Байер» (Германия) — 1:0 (Мората, 78).

В 50-м матче в еврокубках Эрреры и Диего Косты «Атлетико» продлил свою домашнюю серию без поражений на международной арене до 12 матчей. Более того, вышедший на замену двукратный победитель Лиги чемпионов в составе другого мадридского клуба — «Реала» — Мората не только принес команде Диего Симеоне победу, но и сделал себе отличный подарок на 27-летие.

К слову, о «зрелищности» поединка на стадионе «Ванда Метрополитано», несколько месяцев назад принимавшего финал Лиги чемпионов, говорит тот факт, что за 90 минут испанцы и немцы нанесли в створ ворот друг друга… три удара: два — хозяева, один — гости. Хотя сообща игроки «Атлетико» и «Байера» за матч набегали 236,9 километра.

«Ювентус» (Италия) — «Локомотив» (Россия) — 2:1 (Дибала, 77, 79 — Ал. Миранчук, 30).

Туринцы с Криштиану Роналду в составе одним махом убили двух зайцев: и волевую победу над россиянами отпраздновали, и 2 468 351 евро только от продажи билетов на поединок с «Локомотивом» заработали.

Положение команд: 1. «Атлетико» — 7; 2. «Ювентус» — 7; 3. «Локомотив» — 3; 4. «Байер» — 0.

В среду, 23 октября, в Лиге чемпионов сыграют: «Генк» — «Ливерпуль», «Зальцбург» — «Наполи» (группа Е), «Интер» — «Боруссия» Д., «Славия» — «Барселона» (группа F), «Лейпциг» — «Зенит», «Бенфика» — «Лион» (группа G), «Лилль» — «Валенсия» и «Аякс» — «Челси» (группа Н).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что проведут онлайн-трансляцию встречи Лиги Европы «Динамо» (Киев) — «Копенгаген».

Фото Getty Images



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