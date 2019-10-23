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Шоу-бизнес

Российская телезвезда похвасталась обнаженными ягодицами (фото)

1:24 24 октября 2019 50
Водонаева
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Российская экс-звезда «Дома-2» и светская львица Алена Водонаева взволновала сеть пикантными фото в соцсетях.

Дело в том, что Водонаева устроила эротическую съемку в обтягивающем БДСМ-наряде — черном платье из латекса.

Водонаева

На одном из фото красотка показала обнаженные ягодицы, вызвав бурю эмоций в сети.

Водонаева

Кстати, первым это фото опубликовал фотограф, но пост забанили. Сама Водонаева показала ягодицы в сториз.

«Есть ещё очень классное фото, где немного голой попы, много латекса и много моих туфель в кадре, но я не хочу сюда его ставить из-за верующих и оскорбленных, которых почему-то трогают чужие картинки в Инстаграм», — объяснила она на своей странице.

Водонаева

Водонаева

Напомним, ранее популярная российская телеведущая и актриса Екатерина Варнава опубликовала голые фото.

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