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Шоу-бизнес

«Ничего не скрываю»: запрещенная в Украине телеведущая показала голые фото

22:03 22 октября 2019 470
Катя Варнава
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Популярная российская телеведущая и актриса Екатерина Варнава, которой запрещен въезд в Украину, полностью разделась для фотосессии.

«Максимально честна с вами. Ничего не скрываю», — подписала Катя, которой недавно приписали роман со звездой, свои снимки в Instagram.

Варнава

Варнава

«Не каждый может раздеться, как и поделиться хорошими мыслями… Отличное качественное фото, как и Женщина на этом фото!» — написали поклонники Екатерины.

Варнава

Но критики также пришли в комментарии и заявили о фотошопе. А хейтеры напомнили Варнаве о скромности.

«Что у всех за бзик — голыми фоткаться, мозгов только на это что ли хватает?», «Можно быть просто честной, зачем раздеваться», — возмущаются они.

Варнава

Варнава

Напомним, что ранее голое фото показала певица Луна.

Также пикантными снимками поделилась модель и певица Даша Астафьева.

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