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«Ничего не скрываю»: запрещенная в Украине телеведущая показала голые фото
Популярная российская телеведущая и актриса Екатерина Варнава, которой запрещен въезд в Украину, полностью разделась для фотосессии.
«Максимально честна с вами. Ничего не скрываю», — подписала Катя, которой недавно приписали роман со звездой, свои снимки в Instagram.
«Не каждый может раздеться, как и поделиться хорошими мыслями… Отличное качественное фото, как и Женщина на этом фото!» — написали поклонники Екатерины.
Но критики также пришли в комментарии и заявили о фотошопе. А хейтеры напомнили Варнаве о скромности.
«Что у всех за бзик — голыми фоткаться, мозгов только на это что ли хватает?», «Можно быть просто честной, зачем раздеваться», — возмущаются они.
Напомним, что ранее голое фото показала певица Луна.
Также пикантными снимками поделилась модель и певица Даша Астафьева.
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