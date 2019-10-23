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Происшествия

Транспортный коллапс в Одессе: столкнулись шесть машин (фото)

12:39 23 октября 2019 352
Транспортный коллапс в Одессе: столкнулись шесть машин (фото)
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В среду, 23 октября, в Одессе произошло масштабное ДТП, которое привело к транспортному коллапсу. Как сообщили «ФАКТАМ» в областном управлении патрульной полиции, на Ивановском путепроводе — одном из ключевых мостов города — столкнулись сразу шесть автомобилей. Напомним, 22 октября на Закарпатье квадроцикл совершил наезд на двух женщин, одна из них получила серьезные травмы.

Сперва водитель автомобиля Mazda 626, двигаясь в направлении промышленного рынка «7-й километр», выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota RAV. Продолжив движение, нарушитель затем столкнулся с Toyota Previa. При этом водитель Mazda умудрился совершить лобовое столкновение с Toyota Corolla, которую от удара отбросило на шедший сзади BMW 525. Последний же в свою очередь отбросило на Mitsubishi Eclipse.

В результате ДТП пострадали водители Mazda и Toyota Corolla — оба доставлены в больницу. На месте происшествия работает следователь.

Ранее под Николаевом столкнулись Mercedes Vito и Fiat Qubo. Один человек погиб, а шестерых пострадавших доставили в больницу.

Фото: odpublic.net и pushkinska.net

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