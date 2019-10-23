Грузовик с 39 трупами: страшная находка сделана британской полицией (видео)

Мир

В среду, 23 октября, британские власти сообщили о страшной находке в графстве Эссекс. Там на территории индустриального парка Уотерглейд в городе Грейс был обнаружен грузовик с 39 трупами. Среди погибших — один подросток.

Машина прибыла из Болгарии в Ирландию. Оттуда паромом — в Уэльс, а из Уэльса своим ходом — в Эссекс. За рулем находился 24-летний житель Северной Ирландии. Его имя пока не называется. Молодой человек арестован по подозрению в пособничестве массовому убийству.

Представитель местной полиции Эндрю Маринер заявил журналистам, что процесс идентификации тел может затянуться. Пока власти не знают, гражданами какой страны были эти люди. По всей видимости, речь идет о группе нелегалов. Их переброской занимаются преступные группировки из стран Восточной Европы.

«Это трагический инцидент, в результате которого погибло много людей. Мы продолжаем расследование, чтобы установить, что произошло», — сказал Маринер.

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