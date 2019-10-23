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- 12:49 По одному «темнику»: политтехнолог заметил сходство заявлений Коломойского и Геруса
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По одному «темнику»: политтехнолог заметил сходство заявлений Коломойского и Геруса
«Прочитал интервью с главным энергетическим депутатом Андреем Герусом, который протолкнул поправку, которая открыла для Коломойского импорт электроэнергии из России. Один вопрос не раскрыт — Герус Коломойскому „темники“ пишет? Или Коломойский Герусу? Или кто-то третий обоим?» — написал политтехнолог Алексей Голобуцкий на своей странице в соцсети.
Голобуцкий напомнил, что в августе Игорь Коломойский в интервью Юрию Бутусову предложил никем раньше не обсуждаемую схему приватизации государственной генерирующей компании «Центрэнерго» - в пакете с госшахтами. И вот ныне председатель комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус начал продвигать такую инициативу.
«Чтобы не обвиняли в манипуляциях, приведу слова Геруса по приватизации «Центрэнерго» дословно: «Считаю, что приватизировать нужно, но вместе с определенной сырьевой базой. Взять перспективные государственные шахты, в которых запас угля и которые могут работать, объединить их с «Центрэнерго» и продать», — написал Голобуцкий.
Экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк предупреждал, что злоупотребление в пользу Коломойского в «Центрэнерго», которых не замечает НАБУ и САП, приведут к банкротству госпредприятия.
Ранее СМИ обнародовали информацию о схеме Коломойского в госкомпании: «Центрэнерго» подписала контракт на закупку российского угля на 400 млн грн с фирмой «Нефть Форс», основатель и директор которой имеет непосредственное отношение к деятельности группы «Приват». Причем «Центрэнерго» закупает уголь по 2500 грн за тонну, что значительно выше цены, рассчитанной по формуле «Роттердам+», которая составляет 1740 грн за тонну. В то же время произведенную из этого угля электроэнергию компания продает по заниженному тарифу (1,3 грн кВт-ч) предприятиям, владельцем которых является Игорь Коломойский, в то время как себестоимость тока составляет 1,9 грн кВт-ч.
Как заявлял владелец компании «Энергосети» Дмитрий Крючков, только за июль-август из-за коррупционных схем Коломойского госкомпании «Центрэнерго» нанесен убыток в сумме 1,3 млрд грн.
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