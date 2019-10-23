Мир

Путин и Эрдоган подписали меморандум о войне в Сирии: что об этом известно

Во вторник, 22 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился продлить еще на шесть суток приостановку военной операции в Сирии, которую турецкая армия начала 9 октября. Соответствующее заявление Эрдоган сделал после почти семичасовых переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Их встреча прошла в Сочи.

В результате лидеры двух стран подписали меморандум о взаимопонимании. Документ включает в себя 10 пунктов. Путин и Эрдоган фактически договорились о создании вдоль сирийско-турецкой границы зоны безопасности глубиной 30 километров. Россия выступает гарантом того, что военизированные отряды самообороны курдов покинут эту местность и отойдут вглубь Сирии.

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С полудня 23 октября на сирийскую сторону этой зоны вводятся подразделения российской военной полиции и пограничной службы Сирии. После того как курды покинут зону, начнется совместное российско-турецкое патрулирование данного участка плюс еще 10 километров в глубину сирийской территории с целью предотвращения проникновения в зону безопасности террористов и диверсантов. Указанные меры призваны способствовать возвращению домой сирийских беженцев, большое количество которых в настоящее время находится на территории Турции.

Министр обороны России Сергей Шойгу, принимавший участие в переговорах, заявил журналистам, что стороны пока не обсуждали сроки дальнейшего пребывания турецкой армии в Сирии.

Западные СМИ, комментируя меморандум, подписанный в Сочи, отмечают следующие важные моменты. Документ укрепил влияние России на Ближнем Востоке. Эрдоган предпочел иметь дело с Путиным, а не с Трампом, хотя Турция и США являются членами НАТО.

Россия, используя курдскую проблему, сумела вытеснить американцев из Сирии. Благодаря этому Башар Асад восстановил контроль практически над всей территорией страны. США и Евросоюзу не остается ничего кроме как смириться с этим и больше не настаивать на отстранении Асада от власти.

Как и предполагалось, Москва теперь ставит себе в заслугу урегулирование ситуации в Сирии. Об этом прямо заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров: «Те действия, которые будут предприниматься, те обязательства, которые в рамках данного меморандума обеспечивают прекращение кровопролития, прекращение турецкой операции, которая вызывает столь противоречивую реакцию в мире и, что очень важно, выход сирийских пограничников на границу».

Последнюю попытку повлиять на происходящие в Сирии процессы предприняли в Берлине. Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила со следующей инициативой. Она предлагает создать на севере Сирии зону безопасности под контролем международных сил. Идея была согласована с канцлером Ангелой Меркель. Теперь Крамп-Карренбауэр намерена обсудить этот план с министрами обороны стран ЕС на встрече в Брюсселе, которая запланирована на 24−25 октября. Берлин не возражает, чтобы Россия и Турция принимали участие в создании зоны безопасности.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что президент США Дональд Трамп заявил, что уничтожит экономику Турции, если она нарушит договоренности.

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