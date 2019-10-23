Brexit отложили: британский парламент не поддержал Джонсона

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Во вторник, 22 октября, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон потерпел очередное поражение в парламенте. Палата общин отказалась в срочном порядке голосовать по проекту нового соглашения с ЕС по Brexit, который привез из Брюсселя Джонсон. Казалось, что ему удастся выполнить свое обещание и вывести Британию из состава Евросоюза не позднее 31 октября.

Однако противники премьера решили иначе. Сначала им удалось провести через парламент поправку, которая обязывает правительство сначала разработать и принять все законы, регламентирующие Brexit. Джонсон 21 октября представил эти законопроекты. Общий объем подготовленных им документов занимает 110 печатных страниц. Премьер-министр хотел, чтобы Палата общин приступила к их рассмотрению в тот же день. Но вопрос даже не был включен в повестку.

Вечером 22 октября депутаты снова отказались голосовать по законопроектам Джонсона, мотивируя это тем, что невозможно внимательно изучить столь важный для страны документ в предлагаемые правительством сроки. Они решили избежать принятия поспешных решений.

Джонсон пришел в ярость. Он заявил, что в таком случае приостанавливает рассмотрение законопроектов. Пауза необходима премьеру для консультаций с руководством ЕС. Если Брюссель предоставит очередную отсрочку по Brexit, премьер-министр вовсе отзовет проекты законов и потребует проведения досрочных парламентских выборов.

Все наблюдатели считают, что 31 октября Brexit не состоится. Вряд ли Брюссель рискнет отказать Лондону в отсрочке. Ведь это приведет к неконтролируемому выходу Британии. А этого лидеры ЕС как раз и стремятся всячески избежать. Ожидается, что Брюссель объявит о своем решение по отсрочке не позднее 28 октября.

На данный момент у Консервативной партии большое преимущество, если верить соцопросам. Однако провал Brexit, по оценкам политологов, лишит Джонсона и его сторонников сразу не менее 10 процентов голосов на досрочных выборах. Шансы лейбористов на успех, напротив, стремительно возрастут.

Напомним, в Лондоне состоялась массовая акция, участники которой потребовали проведения второго референдума по Brexit.

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