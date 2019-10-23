Суд в Киеве арестовал бывшего топ-чиновника Кабмина

Политика

Шевченковский районный суд Киева арестовал бывшего замминистра экономики (в правительстве Владимира Гройсмана) Юрия Бровченко.

По информации журналистского проекта «Грати», Бровченко подозревают в государственной измене и вменяют подписание заведомо убыточного контракта с иностранной компанией на поставку промышленной линии по производству крупнокалиберных артиллерийских снарядов на завод «Артем». Общий объем контракта составил более 16,5 млн долларов США.

Тем не менее размер залога для экс-чиновника был определен судом в 3,4 млн гривен,

Согласно данным расследования СБУ, Бровченко, руководство «Артема» и госпредприятия «Украинский государственный центр „Безпека“» перечислили на счета фиктивных оффшорных компаний аванс в 8,2 млн долларов, который потом сами же присвоили, а заказанное оборудование в Украину так и не поступило.

Экс-чиновник был задержан в аэропорту «Борисполь» 22 октября якобы при попытке бежать от следствия, а перед этим задержали еще двух участников схемы. Одному из них, директору украинского госпредприятия, имя которого спецслужба не разглашает, уже избрали меру пресечения в виде ареста с правом залога в 2,8 млн гривен.

В августе 2018 года президент Порошенко презентовал на заводе «Артем» новую линию по производству 152 мм снарядов для артиллерийской системы «Гиацинт». Было анонсировано намерение наладить на заводе производство крупнокалиберных снарядов натовского образца.

Напомним, 22 октября Высший антикоррупционный суд в 15 раз увеличил сумму залога для бывшего нардепа Микитася, вовлеченного в аферу бывшего руководства Министерства обороны.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter