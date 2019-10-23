Доллар подорожал, но скоро упадет? Эксперты назвали курс на ближайшие дни

Деньги

Курсы доллара и евро после двухмесячного снижения начали расти. За минувшую неделю (со среды по среду) доллар к гривне подорожал на 5 копеек, евро — на 37 копеек. Так, 23 октября НБУ установил официальный курс на уровне 24,84 грн за доллар и 27,65 грн за евро. В обменниках наличные доллары можно сдать в среднем по 24,71 грн, купить — по 24,98 грн, наличные евро — сдать по 27,37 грн, купить — по 27,81 грн.

— 23 октября доллар торгуется на отметке 24,85 грн, — сообщил «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Это происходит на фоне позитивных ожиданий по новому траншу кредита от Междунородного валютного фонда до конца года, а также заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что он рассчитывает на скорую встречу «нормандской четверки».

Вероятно, в ближайшей перспективе украинская валюта уйдет в диапазон 24,7−24,8 грн за доллар.

Схожие прогнозы дают и другие эксперты.

— За неделю доллар по отношению к гривне вырос на 0,2 процента на всех сегментах валютного рынка, кроме курса продажи наличного доллара, — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлой среды официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 24,79 гривен до 24,84 гривен (+0,2%). Спрос и предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», выросли за это же время с 24,74−24,78 гривен до 24,8−24,84 гривен (+0,2%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках изменились за неделю с 24,67−25,98 гривен до 24,71−24,98 гривен (+0,2%). При этом разница между средней покупкой и средней продажей сократился с 1,2% до 1,1% за счет роста курса покупки при неизменном курсе продажи. Это свидетельствует о постепенной нормализации ситуации в секторе наличной валюты.

Курс доллара стабилизировался в диапазоне 24,5−25 гривен и в ближайшее время может плавно дрейфовать к верхней границе этого диапазона. На ближайшую неделю мы ожидаем умеренного роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,9 грн, а наличный доллар в банках может торговаться по 24,7−25 грн.

В проекте бюджета-2020 заложен курс 28,2 грн за доллар, его обещают снизить

Не секрет, что курс национальной валюты напрямую зависит от развития экономики страны. На днях Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства и Национальный банк Украины улучшили свой прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины на следующий год.

«Мы подаем на Кабмин в ближайшее время свой прогноз, и он будет опубликован после того, как Кабмин его примет. Национальный банк также свой прогноз готовит и постоянно обновляет. Украина будет иметь в этих прогнозах цифру на 2020 год в разных прогнозах 3,5−3,7%», — заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

Напомним, что ранее в Кабинете министров Украины прогнозировали рост ВВП в 2020 году на уровне 3−3,2%.

Стоит отметить, что, правительство Украины, которое улучшило прогноз роста ВВП на 2020 год, намерено изменить прогноз курса гривни к доллару. По словам, заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Сергея Николайчука, в обновленном макропрогнозе будет учтено осеннее укрепление гривни к доллару. Николайчук напомнил, что в майском прогнозе на 2020 год ожидался средний курс 28,2 грн за доллар.

«Сейчас мы видим, что гривня более крепкая в связи с рядом фундаментальных факторов. И, соответственно, курс мы закладываем в наши прогнозы уже не на таком высоком уровне», — заявил Сергей Николайчук. Однако конкретной цифры не назвал.

Напомним, что обновленный макроэкономический прогноз Кабинета министров будет использоваться при подготовке ко второму чтению проекта закона о государственном бюджете Украины на 2020 год. Пока что законопроект прошел только первое чтение со старыми прогнозными показателями курса национальной валюты, но в правительстве уверяют, что главный финансовый документ страны ждут большие правки.

В госбюджете на 2019 год расчеты производились, исходя из прогнозного курса на конец 2019 года на уровне 29,4 грн за доллар, а в проекте бюджета на 2020 год — уже использовался прогнозный показатель 28,2 грн за доллар. При этом и в Министерстве финансов, и в НБУ неоднократно заявляли, что «бюджетный» курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов ради создания «подушки безопасности».

МВФ дал прогноз курса доллара на пять лет вперед

Отметим, что главный кредитор Украины Международный валютный фонд недавно изменил свой прогноз и ожидает, что по итогам 2019 года украинская валюта укрепится по отношению к доллару США по сравнению с показателем за 2018 год. Как свидетельствуют аналитические данные МВФ к отчету о перспективах развития мировой экономики за октябрь, в фонде считают, что курс гривни к доллару по итогам текущего года составит 26,75 грн за доллар, что на 1,6% выше показателя за прошлый год — 27,20 грн за доллар.

Но в дальнейшем МВФ прогнозирует ежегодное ослабление курса гривни к доллару:

в 2020 году — 27,72 грн за доллар.

году — грн за доллар. в 2021 году — 28,7 грн за доллар,

году — за доллар, в 2022 году — 29,67 грн за доллар,

году — грн за доллар, в 2023 году — 30,64 грн за доллар,

году — грн за доллар, в 2024 году — 31,61 грн за доллар.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что с 21 октября вступил в силу Кодекс по процедурам банкротства. Теперь простые украинцы, имеющие большую задолженность перед банками или поставщиками жилищно-коммунальных услуг смогут объявить себя банкротами. Долг может быть реструктуризован или будет погашаться за счет продажи имущества должника.

Фото Ирины ТЕМИРОВОЙ, «ФАКТЫ»

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