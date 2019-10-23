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Девять депутатов из «Слуги народа» проголосовали за поправку Геруса, — СМИ
Стал известен поименный список депутатов комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, проголосовавших на заседании комитета 18 сентября 2019 года за поправку Андрея Геруса к законопроекту «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии» № 1084, которым был открыт импорт электроэнергии из России. Об этом сообщает сайт «Главком».
В протоколе депутаты указывают, что во время голосования девять депутатов — членов комитета проголосовали «за»: Андрей Герус, Остап Шипайло, Андрей Жупанин, Роман Мулик, Дмитрий Вяхирь, Юлий Камельчук, Александр Юрченко, Олег Семинский и Евгений Пивоваров.
Поправка № 8 касалась разрешения импортировать электроэнергию из стран не членов Энергетического Сообщества, то есть разрешила импорт электроэнергии из России.
Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», в котором председатель энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку — позволить закупать украинским потребителям импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.
С 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией «Юнайтед Энерджи», которую связывают с Игорем Коломойским. За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза — с 2,4 млн кВт-час до 4,5 млн кВтч в сутки.
Большинство энергоэкспертов расценили начало импорта электроэнергии из РФ как угрозу энергонезависимости Украины и убеждены, что Россия будет использовать его для политического давления на Киев.
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