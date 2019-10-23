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Нападает в подъезде: в Киеве педофил охотится за малолетними девочками
В соцсетях распространяется информация о мужчине, напавшем на девятилетнюю девочку на Ветряных Горах в Подольском районе Киева. Вечером 22 октября он зашел за возвращавшимся домой ребенком в подъезд дома на улице Краснопольской, 2б и начал хватать ее за интимные места, предлагая «поласкать» его. К счастью, большего он не потребовал и вскоре ушел.
Напомним, примерно в это же время Подольский суд столицы арестовал на два месяца киевлянина, подозреваемого в приставаниях к детям в школьных туалетах. Сейчас готовится ходатайство о назначении ему психиатрической экспертизы, рассказала «ФАКТАМ» спикер столичной прокуратуры Надежда Максимец.
В пресс-службе столичной полиции «ФАКТАМ» подтвердили, что после заявления родителей пострадавшей девочки Подольское райуправление начало расследование. В настоящее время изучаются записи видеокамер наблюдения, расположенных в том районе, чтобы установить людей, шедших за девочкой или наблюдавших за ней. Однако никаких подробностей следствие пока не разглашает.
Осенью 2016 года похожий случай был зафиксирован на Виноградаре, граничащем с Ветряными Горами: плотный высокий мужчина лет 30—35, «с животиком» и большой залысиной приставал к девочке-подростку в лифте. Особая примета нападавшего — большие верхние передние зубы — как у кролика.
Тогда педофила задержать не смогли. А весной 2017-го появились сообщения о новых нападениях, причем приметы насильника были такие же, как и за полгода до этого.
Впрочем, пока полиция не сообщает, соответствует ли описание мужчины, пристававшего к ребенку на Краснопольской, приметам насильника в 2016—2017 годах.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Харькове задержали извращенца, показывавшего свои гениталии детям в детском садике.
А в Сумской области задержан ранее судимый за развращение детей 72-летний житель Конотопа. Он в течении года покупал сексуальные услуги у четверых местных подростков.
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