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«Барселона» с установившим рекорд Месси увезла победу из Праги: видеообзоры матчей Лиги чемпионов
В среду, 23 октября, на футбольных полях Европы состоялись восемь матчей, завершивших программу третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов. Сообща команды «наколотили» друг другу «всего» 24 гола. Это вам не 30 (!) мячей в поединках вторника.
Группа Е
«Генк» (Бельгия) — «Ливерпуль» (Англия) — 1:4 (Одей, 88 — Окслейд-Чемберлен, 2, 57, Мане, 77, Салах, 87).
Незадолго до начала встречи в Бельгии фанаты «Ливерпуля» вывесили на трибунах непристойный баннер с изображением 24-летнего нападающего своей команды Дивока Ориги, начинавшего свою карьеру именно в «Генке». На «творении рук человеческих» бельгийца, забивавшего в прошлом сезоне и в полуфинале, и в финале Лиги чемпионов, изобразили стоящим рядом с кубком чемпионов Ориги и держащим в руке… огромный пенис.
Еще до стартового свистка арбитра сотрудники стадиона заметили баннер и удалили его с трибун. А представитель «Ливерпуля» по горячим следам прокомментировал произошедшее: «Баннер очень оскорбительный и неуместный. Мы осуждаем его использование в игре и убедились, чтобы он был удален. Мы постараемся определить лиц, ответственных за его пронос на стадион, и будем действовать соответственно».
Что же касается самой встречи, то действующий победитель Лиги чемпионов, выйдя вперед уже на 2-й минуте матча, без особого труда дожал бывших одноклубников Руслана Малиновского.
«Зальцбург» (Австрия) — «Наполи» (Италия) — 2:3 (Холанн, 41, с пенальти, 72 — Мертенс, 17, 64, Инсинье, 73).
Бельгийский форвард Дрис Мертенс, «дубль» которого помог гостям победить на поле «Зальцбурга», со 116 мячами в футболке «Наполи» превзошел достижение легенды клуба Диего Марадоны, отличившегося 115 раз (рекорд неаполитанского клуба принадлежит словаку Мареку Гамшику — 121 гол).
Нельзя не отметить и 19-летнего норвежского форварда Эрлинга Холланда, который после двух точных ударов в ворота «Наполи» (еще один его гол не засчитали) с 6 голами возглавил гонку бомбардиров Лиги чемпионов. У Роберта Левандовски из «Баварии» — 5 мячей, у Харри Кейна («Тоттенхэм»), Мислава Оршича («Динамо» З.) и Рахима Стерлинга («Манчестер Сити») — по 4.
Положение команд: 1. «Наполи» — 7 очков; 2. «Ливерпуль» — 6; 3. «Зальцбург» — 3; 4. «Генк» — 1.
Группа F
«Интер» (Италия) — «Боруссия» (Дортмунд, Германия) — 2:0 (Мартинес, 22, Кандрева, 89). На 82-й минуте Мартинес не реализовал пенальти.
«Славия» (Чехия) — «Барселона» (Испания) — 1:2 (Боржил, 50 — Месси, 3, Олайинка, 57, в свои ворота).
Лидер «Барселоны» Месси, приложивший ногу к успеху «Барсы» в Праге, стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, забившим хотя бы один гол в 15 (!) розыгрышах турнира подряд. Кроме того, «Славия» — отныне 33-й клуб, ворота которого аргентинец сумел поразить в матче Лиги чемпионов (повторение рекорда, который до сегодняшнего дня делили Рауль и Криштиану Роналду).
Положение команд: 1. «Барселона» — 7; 2. «Боруссия» Д. — 4; 3. «Интер» — 4; 4. «Славия» — 1.
Группа G
«Лейпциг» (Германия) — «Зенит» (Россия) — 2:1 (Лаймер, 49, Забитцер, 59 — Ракицкий, 25).
Гол-красавец экс-защитника сборной Украины Ярослава Ракицкого не помог лидеру чемпионата России увезти из Германии хотя бы ничью. «Лейпциг» после перерыва благодаря точным ударам Лаймера и Забитцера перевернул все с ног на голову.
«Бенфика» (Португалия) — «Лион» (Франция) — 2:1 (Рафа Силва, 4, Пицци, 86 — Депай, 70).
Положение команд: 1. «Лейпциг» — 6; 2. «Зенит» — 4; 3. «Лион» — 4; 4. «Бенфика» — 3.
Группа Н
«Лилль» (Франция) — «Валенсия» (Испания) — 1:1 (Иконе, 90+5 — Черышев, 63). На 84-й минуте удален Диахаби («Валенсия»).
Французский «Лилль» спасся от поражения на последних секундах, но не смог выиграть 14-й (!) подряд еврокубковый поединок.
«Аякс» (Нидерланды) — «Челси» (Англия) — 0:1 (Батшуайи, 86).
Положение команд: 1. «Аякс» — 6; 2. «Челси» — 6; 3. «Валенсия» — 4; 4. «Лилль» — 1.
Матчи четвертого тура Лиги чемпионов будут сыграны 5 и 6 ноября.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямой трансляции поединок Лиги Европы «Динамо» — «Копенгаген».
Фото Getty Images
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