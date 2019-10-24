В грузовике нашли 39 трупов: что известно о шокирующей трагедии в Британии (фото, видео)

Мир

В среду, 23 октября, новостью номер один в британских СМИ стала страшная находка, сделанная в графстве Эссекс. Как уже сообщали «ФАКТЫ», в городе Грейс на территории индустриального парка Уотерглейд был обнаружен грузовик с телами 39 нелегалов. Полиция арестовала водителя по подозрению в пособничестве массовому убийству. Проводится масштабное расследование, в котором задействованы правоохранительные органы нескольких европейских стран.

«ФАКТЫ» постарались собрать всю информацию об этой трагедии, которая известна на данный момент. Во-первых, названо имя водителя грузовика. Это Мо Робинсон, 25-летний житель небольшой деревушки в Северной Ирландии, расположенной недалеко от города Портадаун. Он довольно активен в социальных сетях, где часто выставляет свои фотографии, а также снимки грузовика Scania, который и был обнаружен в Эссексе.

Известно, что Робинсон живет с молодой женщиной. Ее имя пока не называется. Она беременна. Сайт Belfastlive связался с родственниками Мо. Его родной брат заявил, что не понимают, что произошло. Английская полиция не дает никому из Робинсонов поговорить с Мо даже по телефону. «Нам ничего не говорят. Никакой информации о том, что происходит, в чем его обвиняют», — подчеркнул ирландец.

Мо Робинсон

Соседи Робинсонов отзываются о Мо очень хорошо. Молодой человек не был замечен ни в чем предосудительном. Закон никогда не нарушал. Зарабатывал на жизнь, развозя различные грузы.

Установлено, что грузовик Scania принадлежит не Робинсону, а частной компании, с которой у него был договор. Обычно Мо получал заказ на перевозку контейнеров или рефрижераторов, прибывающих в Северную Ирландию или Уэльс по морю. Он приезжал в порт, цеплял к грузовику прицеп с контейнером и отправлялся в путь. Также Робинсон часто доставлял грузы в Нидерланды, Данию и Швецию. Поэтому на своей страничке в Facebookон часто называл свой грузовик «Скандинавским экспрессом» или «Полярным экспрессом».

Грузовик Scania с рефрижератором на территории индустриального парка в Эссексе

Рефрижератор, найденный в Эссексе, Мо забрал в порту Перфлит. Контейнер прибыл туда по морю из бельгийского порта Зебрюгге около полуночи 21 октября. На территорию индустриального парка в Грейсе грузовик Scania, за рулем которого находился Робинсон, заехал в 01:10 по местному времени 23 октября. Спустя полчаса туда же прибыли полицейские, которые вскрыли рефрижератор. Они и обнаружили внутри 39 трупов.

Идентифицировать покойников пока не удалось. Никто не может сказать хотя бы, из какой страны они попали в Бельгию. Британская полиция выяснила, что рефрижератор принадлежит крупной ирландской компании GTR Trailers, базирующейся в Дублине. Она сдает контейнеры в аренду клиентам из разных стран. Ее сотрудники в настоящее время поднимают всю документацию, чтобы установить, кто именно и когда арендовал рефрижератор, оказавшийся в итоге в Эссексе. Это поможет установить, как контейнер попал Зебрюгге.

Первоначальные сообщения о том, что страной отправки могла быть Болгария, не подтверждаются. Они основывались на том, что грузовик Scania зарегистрирован в этой стране в 2017 году. Тогда же он был перегнан в Северную Ирландию. Все было сделано абсолютно легально.

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заверил британские власти, что его страна имеет к страшной находке в Эссексе только такое отношение. О трупах в рефрижераторе в Софии ничего не знают.

Очевидно, что британская полиция имеет дело с преступниками, которые занимаются торговлей людьми. Об этом заявил 23 октября премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он пообещал найти виновных в этом массовом убийстве и наказать их по всей строгости закона.

Причина смерти 39 человек пока не установлена. Британские СМИ сообщают, что, скорее всего, нелегалы просто замерзли в рефрижераторе. Температура воздуха внутри таких контейнеров составляет минус 25 градусов. Люди, по всей видимости, находились внутри на протяжении не менее четырех суток. Выйти оттуда самостоятельно они не могли — рефрижератор закрывается снаружи.

Трагедия в Эссексе напомнила о другой похожей истории, которая произошла 19 лет назад. Тогда по дороге из Бельгии в Британию погибли 58 китайских нелегалов, в том числе четыре женщины. Контрабандисты перевозили их в грузовике с томатами. Люди просто задохнулись в закрытом контейнере. Их нашли мертвыми в графстве Кент. Водитель грузовика Перри Уэкер был приговорен к 14 годам тюрьмы за массовое убийство. Было установлено, что на границе он перекрыл доступ воздуха в контейнер, опасаясь, что таможенники услышат шум или голоса.

А в августе 2014 года в Эссексе удалось спасти 35 нелегалов из Афганистана. В этой группе было 15 детей. Их доставили в британский порт в морском контейнере из Бельгии. Из 36 человек скончался только один — 40-летний мужчина.

Британские полицейские подчеркивают, что провоз нелегалов — очень выгодный бизнес. Например, Перри Уэкер получил за каждого человека по 300 фунтов. На тот момент это было больше 400 долларов. Те же, кто организовывал тот смертельный рейс, взяли с каждого из нелегалов в пять раз больше.

После целого ряда случаев гибели мигрантов, пытавшихся незаконно попасть в Британию, был усилен контроль в крупнейших портах по обе стороны Ла-Манша. Например, в Дувре и Кале таможенники используют тепловизоры, служебных собак и другие способы выявления нелегалов в контейнерах. Контрабандисты это знают и последнее время стараются переправлять живой груз через небольшие порты.

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