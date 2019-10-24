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- 09:12 Драка в McDonald’s попала на видео: клиентка запустила в менеджера пакет с едой, а тот разбил ей лицо блендером
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Драка в McDonald’s попала на видео: клиентка запустила в менеджера пакет с едой, а тот разбил ей лицо блендером
В одном из ресторанов McDonald’s американском штате Огайо произошла драка между клиенткой и сотрудником заведения. Видео инцидента попало в сеть.
Бриттани Прайс утверждает, что заказала еду на вынос, но потом обнаружила, что в пакет ей положили не то, что она просила. Она вернулась, рассчитывая получить назад деньги. Однако, по ее словам, в течение 25 минут на нее никто не обращал внимания, игнорируя ее попытки выяснить ситуацию. Тогда она вышла из себя и запустила пакет с едой в одного из менеджеров. А тот в ответ швырнул ей в лицо блендер — с такой силой, что женщина не устояла на ногах и упала. Блендер, как сообщает телеканал WLWT, сломал Бриттани нос, разбил скулу и повредил глаз. Ей пришлось сделать пластическую операцию, чтобы восстановить внешность.
Прайс подала на McDonald’s в суд и требует возмещения морального и материального ущерба. Администрация заведения проводит служебное расследование, утверждая, что «безопасность клиентов и сотрудников — важнее всего».
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