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Российскую певицу жестоко избили на корпоративе (видео)
Российскую певицу и бывшую участницу «Дом-2» Марго Овсянникову жестоко избили на корпоративе, где она выступала со своим коллегой и другом Jerry.
Как информирует СтарХит, Марго пела, а потом решила потанцевать во время выступления Jerry.
Когда «певица сексуально извивалась в мини», на нее набросилась одна из посетительниц заведения. Женщина была пьяна и приревновала Марго к певцу.
Она била Овсянникову по голове руками, сбила с ног и начала избивать ногами. Певица получила физические увечья, ее увезли в больницу.
«Мы не собираемся оставлять это просто так, — рассказала продюсер звезды Диана Бичарова. — Сейчас устанавливаем личность этой женщины и планируем подавать в суд по статье 213 УК РФ за хулиганство! Так вести себя нельзя. Это какой-то беспредел. Артистка теперь работать какое-то время не сможет».
Она также отметила, что в этом году Овсянникову уже били. «Этим летом певицу поколотил турецкий бизнесмен, с которым Марго на тот момент крутила роман», — добавила продюсер.
Напомним, что ранее в РФ полицейские устроили массовую драку на корпоративе из-за дамы.
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