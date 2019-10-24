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У власти нет четкого представления, где и какие игорные заведения можно открывать, – эксперт
На сегодня у власти нет четкого представления, какие игорные заведения и где именно можно будет открывать. Об этом в интервью «Главкому» заявила бывшая уполномоченная Антимонопольного комитета Агия Загребельская, комментируя правительственный проект закона о государственном регулировании игорного бизнеса.
«На своем пресс-марафоне президент говорил, что казино будут в 5-звездочных отелях, где более 200 номеров, но, если к нам зайдет известный брендовый отель, может быть, ему не продадут лицензию, а подарят. Также отмечалось, что игровые автоматы могут размещаться в 3- и 4-звездочных гостиницах. Но надо понимать, что для казино наиболее бюджетообразующий вид деятельности — это игровые автоматы. Рулетка, покер и другие приносят доход уже по остаточному принципу. Если же можно будет размещать игровые автоматы в 3-звездочных отелях, то зачем же инвестору открывать отель с пятью звездами на 200 номеров?» — заявила она.
По мнению Загребельской, разрешение размещать игровые автоматы не является стимулом к открытию отелей. К тому же в Украине представление о том, как выглядят четыре или пять звезд, отличается от представления в западных странах.
Также эксперт прокомментировала идею открытия игорных спецзон в курортных городах.
«Такие спецзоны в курортных городах действительно могут быть, где большая часть населения будет привлечена именно к этому процессу. Но говорить о том, что ни в каких других местах не могут размещаться казино, также неправильно. Богатый человек из Киева не поедет куда-то специально, когда ему очень захотелось играть», — отметила она.
Ранее Агия Загребельская заявила, что при некачественной и непрофессиональной легализации рынка азартных игр обществу будет нанесен огромный вред.
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