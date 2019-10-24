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Реприватизация «Укртелекома» сведет на нет результаты приватизации 2020, — аналитик
Возвращение в госсобственность «Укртелекома» нивелирует результаты приватизации-2020, ведь инвестору из госбюджета придется выплатить почти весь объем средств, который планируется получить от продажи объектов следующего года. Об этом написал директор аналитического центра «Политика» Николай Давидюк в блоге на Korrespondent.net, сообщают «Українські новини».
Давидюк считает реприватизацию «Укртелекома» комбинацией, благодаря которой инвестор хочет избавиться от бесперспективного актива и вернуть потраченные на него средства. Он также отметил, что в настоящее время эта компания не интересна инвесторам и продать ее второй раз будет трудно.
«Больше похоже на комбинацию, когда олигархи пытаются избавиться от своих купленных ранее активов и пытаются сейчас получить средства из государственного бюджета, а это опять же дополнительных 10 млрд. Опять же так, не без выгоды политиков и чиновников, интерес которых всегда закладывается. Причем, жадность последних не позволяет увидеть, что время продажи „Укртелекома“ пришлось на период пика рынка телекоммуникаций, а возвращение — приходится на дно, когда оценки такого рода компаний снизились. Что в результате будущих и возможных судебных тяжб, может стоить бюджету еще и разницы в оценке компаний», — написал Давидюк.
Аналитик обратил внимание на то, что в случае реприватизации государству придется вернуть из бюджета за «Укртелеком» как минимум 10 млрд грн, что полностью нивелирует результат новой приватизации, которую намерены провести в следующем году и планируют получить от продажи госпредприятий 13 млрд грн.
«Для понимания суммы возврата Кабмин запланировал приватизацию в размере 13 млрд, на которые планируют выставить 3 тыс. предприятий. Что, собственно, правильно с точки зрения государственного управления и уничтожения коррупционных дыр, но возвращение „Укртелекома“ будет стоить минимум 10 млрд. Что сводит на нет все потуги от самой приватизации», — отметил Давидюк.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что ситуация вокруг «Укртелекома», по которому Фонд государственного имущества сделал несколько неосторожных заявлений о возможной реприватизации предприятия, является негативным сигналом для инвесторов.
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