24.85 / 25.14 27.54 / 27.99
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Законопроект об изменениях на рынке электроэнергии отменяет энергореформу, — ПЭАУ

13:34 24 октября 2019 8
Флаги Украины и ЕС
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Разработанный комитетом Рады по энергетике и ЖКХ законопроект о внесении изменений в Закон Украины «О рынке электроэнергии» (№ 2233) возвращает ручное регулирование в электроэнергетике и отменяет реформу рынка электроэнергии. Об этом говорится в обращении Первой энергетической ассоциации Украины (ПЭАУ) к директору Секретариата Европейского Энергетического Сообщества Янезу Копачу.

Первая энергоассоциация Украины просит Копача обратить внимание на одобренный энергетическим комитетом ВР законопроект об изменениях на рынке электроэнергии (№ 2233) и дать ему публичную оценку.

«Мы наблюдаем действия, направленные на консервирование признаков старой модели рынка и сохранении ручного регулирования на нем… Законопроектом предлагается на ближайшие почти четыре года вернуть регулируемую в ручном режиме модель рынка, искажает результаты реформы, предусмотренной Законом Украины „О рынке электрической энергии“ и фактически означает отказ от выполнения принятых на себя международных обязательств», — подчеркивается в обращении.

Отмечается, что законопроектом предусмотрено право НКРЭКУ устанавливать предельные цены на рынке на сутки вперед и на балансирующем рынке — до 01.07.2023; право НКРЭКУ устанавливать объемы обязательного предложения электроэнергии производителями на рынке на сутки вперед на уровне не выше предельных цен — до 01.07.2023; внедрение новых специальных обязанностей для обеспечения общественных интересов для финансирования ТЭЦ (установление регулируемых тарифов для ТЭЦ на осенне-зимний период 2019—2020 гг. г.).

Авторы обращения отмечают, что действующие сейчас ценовые ограничения на рынке «на сутки вперед», внутрисуточном рынке и на балансирующем рынке негативно влияют на механизмы рыночного формирования цен, обеспечение достаточного уровня предложения электроэнергии, создают условия для возникновения угрозы электроснабжения потребителей в осенне-зимний период. Но вместо движения к действительно рыночным механизмам стимулирования предложения и отмены ценовых ограничений (price caps), как рекомендует Секретариат Европейского Энергетического Сообщества, комитет Совета по энергетике предлагает их закрепить законодательно.

Первая энергоассоциация Украины также напомнила, что изменения в законодательстве в энергетической отрасли Украина обязалась проводить после консультаций с Европейской Комиссией по совместимости с положениями нормативных актов ЕС.

Напомним, в Верховной Раде уже зарегистрирован проект постановления о проведении консультаций с Еврокомиссией по законопроектам об изменениях на рынке электроэнергии (№ 2294).

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

осень в саду

Первые морозы и мокрый снег: синоптики дали прогноз погоды в Украине на ближайшее время

Минимальный трудовой стаж

В Украине с октября повысили трудовой стаж: кто сможет рассчитывать на пенсию (видео)

Кристина Орбакайте с сыном Дени Байсаровым

Внук Пугачевой закрутил роман с длинноногой блондинкой: фото красотки

Разбитое лобовое стекло авто

Оторванные ноги разбросало по дороге: в Киеве BMW насмерть сбил мужчину (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер