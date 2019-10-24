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Законопроект об изменениях на рынке электроэнергии отменяет энергореформу, — ПЭАУ
Разработанный комитетом Рады по энергетике и ЖКХ законопроект о внесении изменений в Закон Украины «О рынке электроэнергии» (№ 2233) возвращает ручное регулирование в электроэнергетике и отменяет реформу рынка электроэнергии. Об этом говорится в обращении Первой энергетической ассоциации Украины (ПЭАУ) к директору Секретариата Европейского Энергетического Сообщества Янезу Копачу.
Первая энергоассоциация Украины просит Копача обратить внимание на одобренный энергетическим комитетом ВР законопроект об изменениях на рынке электроэнергии (№ 2233) и дать ему публичную оценку.
«Мы наблюдаем действия, направленные на консервирование признаков старой модели рынка и сохранении ручного регулирования на нем… Законопроектом предлагается на ближайшие почти четыре года вернуть регулируемую в ручном режиме модель рынка, искажает результаты реформы, предусмотренной Законом Украины „О рынке электрической энергии“ и фактически означает отказ от выполнения принятых на себя международных обязательств», — подчеркивается в обращении.
Отмечается, что законопроектом предусмотрено право НКРЭКУ устанавливать предельные цены на рынке на сутки вперед и на балансирующем рынке — до 01.07.2023; право НКРЭКУ устанавливать объемы обязательного предложения электроэнергии производителями на рынке на сутки вперед на уровне не выше предельных цен — до 01.07.2023; внедрение новых специальных обязанностей для обеспечения общественных интересов для финансирования ТЭЦ (установление регулируемых тарифов для ТЭЦ на осенне-зимний период 2019—2020 гг. г.).
Авторы обращения отмечают, что действующие сейчас ценовые ограничения на рынке «на сутки вперед», внутрисуточном рынке и на балансирующем рынке негативно влияют на механизмы рыночного формирования цен, обеспечение достаточного уровня предложения электроэнергии, создают условия для возникновения угрозы электроснабжения потребителей в осенне-зимний период. Но вместо движения к действительно рыночным механизмам стимулирования предложения и отмены ценовых ограничений (price caps), как рекомендует Секретариат Европейского Энергетического Сообщества, комитет Совета по энергетике предлагает их закрепить законодательно.
Первая энергоассоциация Украины также напомнила, что изменения в законодательстве в энергетической отрасли Украина обязалась проводить после консультаций с Европейской Комиссией по совместимости с положениями нормативных актов ЕС.
Напомним, в Верховной Раде уже зарегистрирован проект постановления о проведении консультаций с Еврокомиссией по законопроектам об изменениях на рынке электроэнергии (№ 2294).
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