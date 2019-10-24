Деньги

Гречка и сахар резко подорожают: сколько будут стоить продукты первой необходимости

Несмотря на укрепление национальной валюты и обнадеживающие прогнозы многих отечественных и зарубежных экономистов относительно роста ВВП и снижения инфляции, продукты в Украине продолжают дорожать. Как сообщает Государственная служба статистики, больше всего за год повысились цены на хлеб (+20%) и гречневую крупу (+19%). Так, в сентябре средняя цена килограмма «Украинского» хлеба составляла 20,54 грн, а килограмма гречки — 20,79 грн. Причем эксперты считают, что некоторое продукты питания, в частности гречка, в ближайшее время подорожают еще.

«В этом году гречихи посеяли на 60% меньше, чем в прошлом году, — сообщил в эфире ObozTV исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. — Потому что на протяжении последних трех лет гречка постоянно дешевела. Все дорожало — а гречка дешевела. И ее стало экономически невыгодно сеять. Так что в ближайшем году украинской гречки будет меньше, а значит, она будет дорожать.

Очень надеюсь, что цены в 40 грн за килограмм не будет. Хотя уже сегодня можно видеть гречку в красивой упаковке по 30 грн за кг. Но думаю, что это максимальная цена.

Гречка в обычных полиэтиленовых пакетах зимой будет стоить на уровне 32−33 грн за килограмм. Сейчас ее можно купить за 25−26 грн. То есть резкого подорожания не будет, но цена вырастет на 30−40%".

Аграрные эксперты предрекают и скорое подорожание сахара.

«Повышение цены на сахар на внутреннем рынке Украины вероятно в 2020 году, — сообщила порталу AgroPortal.ua генеральный директор «Западной сахарной группы» Инна Власюк. — Для этого есть основания. В частности, площади под сахарной свеклой в этом году сократились на 30%, поэтому сырья для переработки будет меньше. Соответственно, объем изготовленного сахара снизится по сравнению с прошлым годом.

О дефиците речь пока не идет: ожидаемый объем производства, с учетом переходящих остатков, позволит перекрыть внутреннюю потребность страны в сахаре".

Между тем неуклонно дорожают не только сахар с гречкой, но и большинство других продуктов питания.

«Лидером подорожания в сегменте мясных и рыбных продуктов является свинина, — сообщил в Facebook генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. —

Свинина выросла в цене на 1%, или на 1,2 грн за кило.

В августе свинина стоила в среднем 121,6 грн за кг, в сентябре — 122,8 грн.

Говядина подорожала на 0,7%, или на 90 копеек за кг.

В августе она стоила в среднем 130,2 грн за кило, в сентябре — 131,1 грн.

Рыба мороженая подорожала на 0,6%, или на 50 копеек за кг.

В августе средняя цена рыбы составляла 79 грн за кг, в сентябре — 79,5 грн.

Вареная колбаса подорожала в среднем на 0,5%, или на 50 копеек за кг.

Август — 97,4 грн, конец сентября — 97,9 грн.

Сало добавило 0,4%, или 30 копеек за кг.

Август — 72,8 грн, сентябрь — 73,1 грн.

Куриная тушка подорожала на 0,2%, или на 10 коп. за кг.

Август — 62,2 грн, сентябрь — 62,3 грн.

Подешевели за первый осенний месяц только филе курицы и яйца.

Филе курицы подешевело на 0,4%, или на 40 копеек за кг.

В августе — 109,6 грн, в сентябре — 109,2 грн.

Яйца куриные упали в цене на 6%, или на 1,2 грн за десяток.

В августе десяток яиц стоил в 19,9 грн, в сентябре — 18,7 грн.

В сентябре подорожали все молочные продукты.

Лидером стала сметана — 2,4%, или 1,4 грн за кг.

В августе — 58,3 грн за кг, в сентябре — 59,7 грн.

Творог подорожал почти на 2%, или на 2 грн за кг.

В августе средняя цена — 99,5 грн за кг, в сентябре творог пересек 100-гривневую границу — 101,5 грн.

Сливочное масло выросло в цене на 1,2%, или 50 копеек за 200-граммовую пачку.

В августе — 40,9 грн за 200 г, в сентябре — 41,4 грн.

Молоко подорожало на 1,2%, или на 30 копеек за литр.

В августе среднестатистическая цена — 24,4 грн за литр, на начало октября — 24,7 грн.

Что касается хлеба, то, по данным Государственной службы статистики, цена на батон и пшеничный хлеб из муки первого сорта не изменилась, а пшеничный хлеб из муки высшего сорта даже подешевел.

Зато ржаной хлеб подорожал на 0,5%, или на 10 копеек за килограмм.

В августе — 20,4 грн за кг, в сентябре — 20,5 грн.

Батон не изменился в цене — 13,6 грн за 0,5 кг.

Пшеничный хлеб из муки первого сорта тоже остался на августовской отметке, и стоит 19,2 грн за килограмм.

Пшеничный хлеб из муки высшего сорта подешевел на 6%, или на 40 копеек за кг.

В августе — 23,9 грн, в сентябре — 23,5 грн.

Кроме того, по данным официальной статистики, в сентябре подешевели все социальные овощи и фрукты. Это не присуще для Украины, поскольку самая низкая цена обычно бывает в августе.

Больше всего снизилась в цене морковь — на 18%, или 1,8 грн за кг.

В августе — 10 грн, а в сентябре — 8,2 грн.

Лук подешевел на 14,4%, или на 1,5 грн за кг.

В августе — 10,4 грн, в сентябре — 8,9 грн.

Свекла подешевела на 9%, или на 70 копеек за кг.

Август — 8 грн, сентябрь — 7,3 грн.

Капуста подешевела на 6%, или на 50 копеек за кг.

В августе — 8,4 грн, в сентябре — 7,9 грн.

Картофель подешевел на 2,7%, или на 40 копеек за кг.

В августе — 15 грн, в сентябре — 14,6 грн.

Яблоки снизились в цене на 1,7%, или 30 копеек за кг.

В августе — 17,3 грн, в сентябре — 17 грн.

Если говорить о других продуктах питания, то безоговорочным лидером роста цены стала гречка: она подорожала на 22,3%, или на 3,8 грн за кг. В августе — 17 грн, в сентябре — 20,8 грн.

Рис подорожал в среднем на 0,9%, или на 20 копеек за кг.

В августе — 22,9 грн, в сентябре — 23,1 грн.

Напомню, что инфляция на потребительском рынке в сентябре по сравнению с августом, составила 0,7%, а с начала года — 3,4%", — подытожил Алексей Дорошенко.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что рекордсменом по росту цены в сезоне-2019 был картофель. Его розничная цена в июле-августе достигала 20—22 грн за килограмм. Правда, затем картофель немного подешевел.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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