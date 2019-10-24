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Политика

Регулирование цен на рынке электроэнергии станет плохим сигналом для инвесторов, — эксперт

13:58 24 октября 2019 44
Андриан Прокип
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Вмешательство государства в регулирование цен на рынке электроэнергии станет плохим сигналом для инвесторов. Об этом заявил эксперт «Украинского института будущего» Андриан Прокип в эфире телеканала NewsOne.

«Ни один инвестор не вложит деньги, если у него не будет ясности относительно того, как эти деньги будут возвращаться. То есть, когда мы запустили рынок в июле, эта система, этот рынок были понятными для иностранцев. Потому что у них, в Европейском союзе, работает аналогичная система. Рынок означает невмешательство государства в цену. Потому что если кто-то вмешивается в цену блага, которое ты производишь, это означает, что он вмешивается в инвестиции, в окупаемость инвестиции. Соответственно, когда запустили рынок, была надежда, что украинские компании смогут впоследствии финансировать свои инвестиции», — пояснил Прокип.

Эксперт отметил, что нынешние законодательные инициативы от провластных депутатов об изменениях в сфере энергетики фактически возвращают страну к практике ручного регулирования рынка электроэнергии, который станет негативным сигналом для инвесторов.

«Сейчас мы снова рискуем вернуться к ручному регулированию. Потому что у нас снова идет речь о фактическом разрешение бессрочного регулирования цены на электроэнергию государственными органами. Соответственно, инвестор сюда не придет, в таких условиях. У государства нет средств инвестировать. А частные компании тоже будут иметь большой страх», — сказал Прокип.

Напомним, на заседании Комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКХ 16 октября был одобрен законопроект Андрея Геруса «О внесении изменения в Закон Украины» О рынке электроэнергии" (№ 2236−2), которым предлагается отменить возможность импорта электроэнергии из РФ, но оставить ее из Беларуси, а также законодательно снизить ценовые ограничения на рынке электроэнергии и ввести ограничения для производителей электроэнергии из возобновляемых источников. По мнению народного депутата Украины, члена этого комитета Михаила Бондаря, законопроект Геруса уничтожает рынок электроэнергии и возвращает энергетику к ручному управлению, что приведет к срыву евроинтеграции Украины и усилению энергозависимости от России.

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