Украину обязали выплатить обвиняемой в сепаратизме Штепе 3600 евро

Украина

Государство должно выплатить 3600 евро бывшему мэру Славянска (Донецкая область) Нелли Штепе, которая весной 2014 года приветствовала на Донбассе банду наемников Стрелкова-Гиркина.

Такое решение в четверг, 24 октября, принял Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщает «Укринформ».

ЕСПЧ определил, что в отношении Штепы были нарушены две статьи Европейской конвенции по правам человека.

В решении суда, в частности, говорится, что Штепе должны выплатить 2600 евро за нематериальный ущерб и 1000 евро за судебные расходы и издержки.

Отметим, Штепа жаловалась на ненадлежащее физическое и психологическое обращение с ней во время содержания под стражей,; на плохие условия содержания, отсутствие доступа к необходимому медицинскому обслуживанию в СИЗО.

Кроме того, она считала, что украинские суды предвзято и безосновательно приняли решение о ее заключении под стражу и о продлении содержания, а содержание под стражей до начала судебного разбирательства было безосновательно длительным.

Между тем, это решение еще может быть обжаловано государством.

Напомним, бывший мэр Славянска Нелли Штепа была задержана 11 июля 2014 года. В СИЗО она находилась до 20 сентября 2017 года, после чего суд отправил ее под домашний арест. Штепу обвиняют в создании террористической организации и покушении на территориальную целостность Украины. Ей грозит пожизненное заключение.

На суде она объясняла, что призвала Путина войти в Славянск под угрозой террористов, в плену у боевиков ее били, а интервью для российских СМИ сделаны «под дулом автомата».

В январе 2018 года на местном телевидении Штепа заявила, что планирует вернуться на пост городского головы Славянска. А летом этого года фамилия Штепы оказалась в предвыборных списках партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Но в парламент любитель «русского мира» не попала.









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