Экс-мэр Славянска Штепа собралась в Верховную Раду

Политика

Политическая партия «Оппозиционный блок» сформировала предвыборный список на предстоящие парламентские выборы. В нем оказалась фамилия бывшего мэра Славянска (Донецкая область) Нелли Штепы, которая призывала Путина весной 2014 года и откуда началась оккупация части Донбасса.

Как сообщает сайт «Левый берег», в распоряжении которого оказался экземпляр списков, раскол в «Оппозиционном блоке», появившийся перед президентскими выборами, не ликвидирован. В списках нет Вилкула и Новинского.

Возглавляет политсилу Юрий Бойко. В первую пятерку вошли Вадим Рабинович, Виктор Медведчук, Наталья Королевская, Сергей Левочкин. Также в списке есть фамилия экс-заместителя генерального прокурора времен Виктора Януковича Рената Кузьмина.

Напомним, бывшего мэра Славянска задержали 11 июля 2014 года. Неля Штепа обвиняется по нескольким статьям Уголовного кодекса. Ей инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей, и создание террористической группы или организации. Рассмотрение дела Штепы неоднократно срывалось, так как коллегии судей в полном составе брали самоотвод. На суде она объясняла, что призвала Путина войти в Славянск под угрозой террористов, в плену у боевиков ее били, а интервью для российских СМИ сделаны «под дулом автомата».

В январе 2018 года на местном телевидении Штепа заявила, что планирует вернуться на пост городского головы Славянска. Позднее появилась информация, что у Штепы случился инсульт.

Как сообщали «ФАКТЫ», досрочные выборы в Верховную Раду, назначенные на 21 июля, пройдут по старому избирательному законодательству.

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