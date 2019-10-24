«Троещинский маньяк» оказался бывшим артистом балета: всплыли интересные подробности

Происшествия

Два месяца держал в страхе киевлян маньяк, который нападал исключительно на мужчин, нанося им многочисленные удары в область шеи. На его счету как минимум одно убийство и несколько нападений. Маньяк выходил на охоту обычно к 23 часам. Все преступления он совершал в районе столичных массивов Радужный и Воскресенка. Но, понятно, что жители других микрорайонов столицы тоже не могли спать спокойно.

В полиции об этих инцидентах рассказывали неохотно, что еще больше подливало масла в огонь. Вскоре в социальных сетях поползли слухи, что на счету убийцы уже чуть ли не десятки жертв. Любое происшествие с пожилыми мужчинами в Киеве приписывали «троещинскому маньяку». Причем находились свидетели, которые утверждали, что видели очередного убитого мужчину, но позже выяснялось, что на самом деле пенсионеру стало плохо и он умер на улице.

Приписывали маньяку и убийства детей. Некоторые отечественные СМИ, не перепроверив информацию, рассказали об убитой девочке. Но позже выяснилось, что ребенок был убит в России.

Неизвестность и страх заставили жителей Воскресенки и Радужного объединиться. Неравнодушные граждане устраивали патрулирование в позднее время суток, надеясь поймать маньяка самостоятельно. В нескольких случаях едва не случился самосуд.

Один раз поймали мужчину, очень похожего на того, что был изображен на фотороботе. У него в руке был… окровавленный нож. Но его пришлось отпустить, так как это оказался просто подвыпивший хулиган. Кроме того, в соцсетях начали появляться фотографии разных мужчин, и авторы постов уверяли, что именно того самого «троещинского маньяка» они видели только что в метро или в магазине.

И вот маньяка, или подозреваемого в совершенных преступлениях человека, поймали. Им оказался мужчина 1975 года рождения, ранее принудительно лечившийся в психиатрической больнице, куда был отправлен за убийство двух человек. Решением суда подозреваемого на два месяца отправили на обследование в психиатрическую больницу, где он уже лечился ранее. «ФАКТАМ» на правах анонимности удалось поговорить с сотрудником медицинского учреждения.

— Мы не очень рады, что Дима будет снова у нас, — сказал мой собеседник. — Он очень опасен. С виду не скажешь, что Дмитрий может убить, но иногда он становится абсолютно невменяемым.

Одно из убийств, после которого его 14 лет назад отправили на принудительное лечение, он совершил, когда находился на обследовании в отделении психиатрии в прошлый раз. Я не видел уголовного дела, но, как рассказывают, он задушил своего сокамерника (подозреваемые в тяжких преступлениях, которые проходят психиатрическую экспертизу, содержатся в специальных камерах. — Авт.). Правда, изначально была информация, что у жертвы просто случился сердечный приступ. Но удалось доказать убийство.

А на психиатрическую экспертизу Дмитрий попал после того, как зарезал мужчину. Там было 19 ножевых ранений. Мы, персонал больницы, не рискнем заходить к нему в палату по одному. Кроме того, он будет содержаться под круглосуточной охраной.

«ФАКТАМ» так же удалось пообщаться с женщиной, которая живет в одном доме с семьей подозреваемого. Моя собеседница назвалась Ириной. Женщина утверждает, что очень хорошо знает Дмитрия, и если бы не знала о том, за что его судили, никогда бы не подумала, что он и есть тот самый «троещинский маньяк».

— Да, его пару месяцев назад выписали из психиатрической больницы, где Дмитрий пробыл довольно долго. Когда забирали в больницу, его дочка только родилась, а сейчас девочка совсем большая.

— У него была семья?

— Жена, дочка. Но жена разошлась с ним после того, как узнала про совершенное им убийство. А вообще, вы знаете, что Дмитрий сам из интеллигентной семьи? Его мама — хореограф. Да и сам он в молодости был артистом балета. Я не понимаю, что с ним такое могло случиться. Он был очень творческой личностью. Любил фотографировать, даже, кажется, хорошо рисовал. Перед тем как совершить убийство, был телохранителем у какого-то политика.

Я видела Диму после того, как его выписали из психиатрической больницы. Он всегда был очень вежливым. Но иногда проходил мимо и не замечал знакомых людей, что-то бормоча себе под нос. Но я вот знаю, что у кого-то в нашем подъезде был день рождения, так Дмитрия туда приглашали.

На допросе Дмитрий признался, что нападал исключительно на мужчин. «На женщин и детей — никогда бы не сделал это», — говорил подозреваемый следователю. Однако в суде, где ему выбирали меру пресечения, он неожиданно отказался от своих показаний.

Адвокаты Дмитрия утверждают, что их подзащитный невиновен. «Его опознали двое потерпевших только по очкам. Без очков его не узнавали», — заявили защитники на суде. Тем не менее в полиции «ФАКТАМ» подтвердили, что из квартиры подозреваемого были изъят нож, которым совершались преступления, и те самые очки.

Еще одна небольшая деталь к портрету маньяка. Один из выживших потерпевших рассказал следователю, что когда маньяк подкрадывался к нему сзади, он издавал звук, похожий на кудахтанье курицы. «Было очень жутко», — признался потерпевший на допросе.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Киеве задержали женщин, которые подмешивали случайным знакомым в питье химические вещества, а когда те теряли сознание, грабили их.

Также в Киеве полиция задержала мужчину, который в подъезде дома ранил соседа и зарезал его друга.

А в Харькове арестовали маньяка, который насиловал женщин в лифте. Среди пятерых потерпевших была и 16-летняя девушка.

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