Спорт

Не тот гимн включили: УЕФА оштрафовал Францию на 20 тысяч евро

Европейский футбольный союз (УЕФА) оштрафовал Францию на 20 тысяч евро из-за ошибки с гимном, которая произошла перед поединком квалификации Евро-2020 со сборной Албании (4:1), сообщает сайт французского радио RFI.

Напомним, что перед матчем на арене «Стад де Франс» в пригороде Парижа заиграл гимн… Андорры. В этот момент албанские игроки начали недоуменно переглядываться, а возмущенные болельщики принялись демонстрировать неприличные жесты. Пока искали правильный гимн, начало встречи отложили примерно на пять минут. В итоге гимн Албании все же прозвучал. Однако на этом курьезы не закончились: диктор решил извиниться перед албанцами за неправильный гимн, однако перепутал названия стран, назвав Албанию Арменией.

После случившегося свои извинения Албании принесли президент Франции Эммануэль Макрон и главный тренер сборной Дидье Дешам.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сборная Украины благодаря двум победам в квалификации Евро-2020 поднялась в рейтинге ФИФА на 22-е место.

Фото Getty Images

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