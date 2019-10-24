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Договорившись с Кличко, Офис президента теряет возможность перезагрузить власть в Киеве — эксперт
Политический эксперт Кирилл Молчанов прогнозирует, что мэр Киева Виталий Кличко сумел договориться с новой властью в лице президента и его политической силы. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«После выборов Офис президента имел все законные основания, а главное — поддержку киевлян, чтобы начать перезагрузку власти в столице. Но ситуацию спустили на тормозах и, наконец, потеряли реальную возможность. Зеленский просто не смог дожать Кличко: испугался, понял, что может не справиться», — пишет Молчанов.
Эксперт отмечает, что сначала было много громких заявлений о необходимости немедленного обновления власти на уровне Киева.
«Назначили аудит, подготовили новый закон о столице. Киевляне ждали логического завершения, переназначення председателя КГГА и досрочных выборов. Но дальше взаимных обвинений дело не пошло. Сегодня Киевсовет собрался на заседание впервые за полгода. Все это время деятельность местных органов власти была буквально парализована», — констатирует Кирилл Молчанов.
По мнению политолога, из-за подобной позиции по отношению к Кличко, существует реальная угроза для снижения рейтинга «Слуги народа» уже на ближайших киевских выборах.
«Если до реальных действий так и не дойдет, то на следующих местных выборах на высокую поддержку в столице кандидаты от Зе могут не рассчитывать», — резюмирует Молчанов.
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