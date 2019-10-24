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Покушение на активистку в Запорожье: полиция показала фото подозреваемого
В Запорожье вышли на след мужчины, напавшего с ножом на известную в городе активистку Анжелику Белову. Руководительницу запорожского ромского центра «Лачо Дром» пырнули ножом в область сердца. В полиции обнародовали приметы и фото подозреваемого.
Правоохранители объявили, что ищут мужчину 30−40 лет славянской внешности. Рост подозреваемого около 170−175 см, телосложение среднее, волосы темно-русые с залысинами на лбу, глаза выпуклые. Во время нападения подозреваемый был одет в черную куртку и брюки.
За помощь в розыске подозреваемого полиция обещает вознаграждение. Есть возможность сообщить полезные сведения анонимно по телефону 102 или 769−87−99, 097 920 88 02.
Напомним, нападение на Белову было совершено в подъезде дома по улице Европейской. Раненая в тяжелом состоянии госпитализирована.
Анжелика Белова известна не только своей общественной деятельностью, но и как жена другого запорожского общественника, лидера организации «Антикорупційний рух Запоріжжя» Константина Белова.
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