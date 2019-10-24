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Происшествия

Стало известно, какое наказание грозит женщине, похитившей ребенка у матери под Киевом

22:37 24 октября 2019 35
ребенок
Инф. «ФАКТОВ»

Женщину, похитившую трехмесячного малыша в поселке Коцюбинское под Киевом, собираются до суда оставить под стражей. Решение об этом будет приниматься 25 октября в суде города Ирпеня Киевской области. Пока что 26-летняя похитительница находится в изоляторе.

С 24 октября задержанная гражданка считается подозреваемой в похищении человека. Часть 2 статьи 146 Уголовного кодекса предполагает за такие преступления ограничение либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Похищение ребенка случилось в Коцюбинском 23 октября. Женщина под видом волонтера познакомилась с матерью младенца, предложила ей детские вещи, а когда получила разрешение подержать ребенка, внезапно схватила мальчика и скрылась вместе с ним на автомобиле.

Спустя несколько часов спецоперация полиции была завершена. Разыскиваемую серебристую машину остановили патрульные. Водитель авто оказался таксистом. Он помог установить место проживания похитительницы. Женщину и ребенка нашли в селе Софийская Борщаговка под Киевом.

Известно, что задержанная женщина — уроженка Бердичева Житомирской области, воспитатель по образованию. Недавно она пережила внезапное прерывание беременности, а потому присматривалась к семьям с новорожденными.

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