В Испании вынесли тело диктатора Франко из мемориала славы (фото, видео)

Мир

В четверг, 24 октября, в Испании состоялось историческое событие. Останки бывшего диктатора Франко были вынесены из базилики мемориального комплекса «Долина Павших» в Мадриде и отправлены вертолетом на муниципальное кладбище на севере испанской столицы, где захоронена жена этого политического и государственного деятеля.

Эксгумацию провели при повышенных мерах безопасности утром. Процедура заняла несколько часов. Присутствовали 22 потомка Франко, священник и министр юстиции Испании.

Мемориальный комплекс "Долина Павших" в Мадриде

Отметим, что решение о перезахоронении диктатора было принято вопреки воле его родственников. На протяжении 44 лет, минувших после смерти Франко, демократические силы страны добивались этого. Они считали кощунством тот факт, что лидер фашистского режима покоится в мемориале с теми, кто погиб в ходе гражданской войны в Испании. Именно Франко несет личную ответственность за смерть тысяч людей.

Премьер-министр Испании Педро Санчес, комментируя перезахоронение останков диктатора, заявил: «Это огромная победа во имя достоинства, памяти, справедливости и воздаяния, а значит, во имя испанской демократии».

Останки Франко вывезли на вертолете

Как известно, Франко захватил власть в Испании в результате гражданской войны, которая продолжалась с 1936 по 1939 год. Он стоял во главе фалангистов — испанских фашистов. На стороне демократических сил в Испании боролись сотни добровольцев-интернационалистов из разных стран мира, включая Советский Союз.

Фалангисты все же одержали победу. Франко сумел остаться у власти даже после окончания Второй мировой войны, которая привела к падению остальных фашистских режимов в Европе — в Германии, Италии, Венгрии, Румынии. Он объявил себя каудильо испанского народа, что означает вождь. Франко правил Испанией вплоть до своей смерти в 1975 году. И только после того, как диктатора не стало, в стране начался процесс восстановления демократии. Испанцы выбрали конституционную монархию. Главой государства является король, исполнительная власть находится в руках правительства во главе с премьер-министром, законодательная власть — это парламент.

Сторонники диктатора с транспарантом "Франко жив!"

Отметим, что в Испании и сегодня остается много сторонников Франко. Эти люди считают, что только в годы правления диктатора Испания была сильной во всех смыслах. Против перезахоронения выступали и некоторые демократически настроенные граждане. Они придерживаются той точки зрения, что подобные действия властей могут привести к расколу общества. Мнения разделились. Правительство Санчеса пошло на этот рискованный шаг за полмесяца до парламентских выборов, которые назначены на 10 ноября.

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