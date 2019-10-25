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Политика

Зеленскому помогли ботофермы: политтехнолог раскрыл скандальные подробности о выборах

10:57 25 октября 2019 215
ботоферма
Инф. «ФАКТОВ»

Политтехнолог Дмитрий Раимов признал, что во время президентской избирательной кампании 2019 года в интересах Владимира Зеленского работали ботофермы. Армия ботов должна была нивелировать негатив после скандала со сдачей анализов тогда еще кандидатом в президенты.

Раимов в интервью TheBabel оправдывается, что идея задействовать ботов принадлежала не Зеленскому. Современные инструменты влияния на общественное мнение применялись по просьбе группы бизнесменов-симпатиков кандидата.

«Мы не работали в штабе Зеленского, не получали никаких гонораров… Нас пригласили джентльмены, которые очень хотели, чтобы поменялась власть и, можно сказать, сочувствовали кандидату Зеленскому», — заявил Раимов.

Суть работы «группы поддержки» состояла в том, чтобы заставить общество изменить отношение к кандидату Зеленскому. «Мы отбивали негатив от Зеленского в социальных сетях. У нас для этого есть все необходимые компетенции, команда и свои ботофермы, сетки публичных страниц, Тelegram-каналы и группы экспертов и блогеров», — рассказал политтехнолог.

Раимов признает, что ботофермы — сильный и эффективный инструмент во время выборов: «Это сильный инструмент… Точно знаю, что этот инструмент работает. Люди читают комментарии и на их основе формируют свое мнение».

Напомним, во время предвыборной кампании Зеленский сам предложил сдать анализы и обнародовать результаты, но потом пошел на попятную и отказался открыто проходить медконтроль на «Олимпийском». В итоге анализы Зеленский сдавал в лаборатории своего сторонника, а выполнял медицинские манипуляции звезда телешоу и актер, снимавшийся в «Сватах».

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