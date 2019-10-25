Происшествия

В полиции раскрыли детали ночного взрыва на Троещине и показали новые фото

В Киеве продолжают выясняться подробности ночного взрыва на рынке на Троещине. Человек, устроивший взрыв, использовал гранату «Ф-1». К такому выводу пришли эксперты, внимательно изучив место происшествия. Остатки взрывчатых веществ отправлены на дополнительную экспертизу.

Записи камер видеонаблюдения и показания свидетелей помогли составить приблизительную картину случившегося. Около часа ночи между торговых киосков появился неизвестный мужчина. Он швырнул в сторону неизвестный предмет, который сразу же взорвался. Злоумышленник скрылся. Пострадавших не было, но фасады трех магазинов повреждены и нуждаются в ремонте.

Расследованием занимается полиция Деснянского района Киева. Ведется розыск злоумышленника, открыто расследование о незаконном обращении с боеприпасами и об умышленном повреждении имущества (ст. 263 и ст. 194 Уголовного кодекса).

Напомним, ранее в полиции обращали внимание, что на руках у населения скопилось немыслимое до сих пор количество оружия и боеприпасов. Суммарно речь идет о трех миллионах единиц нелегального оружия. По другим источникам, на руках у граждан пять миллионов «стволов».

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