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Политика

Санкционная политика в отношении РФ должна быть жесткой и неизменной, — зампред ВР

11:25 25 октября 2019 74
Елена Кондратюк, Джанни Букиккио, Дмитрий Разумков и др
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

24−25 октября во Франции, в Страсбурге, Украина принимает участие в Европейской конференции глав парламентов 47 государств — членов Совета Европы. На саммите также присутствуют много партнеров, наблюдателей и представителей соседних стран, главы других международных организаций.

Тема украинского Крыма, в частности нарушение Российской Федерацией прав человека на аннексированной ею территории Украины, была одной из главных во время участия парламентской делегации Украины.

Комментируя многочисленные встречи во время парламентского саммита, заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк, в частности, отметила, что украинская сторона постоянно и последовательно обращает внимание европейских партнеров на систематическое нарушение Российской Федерацией в Крыму прав крымских татар.

По ее словам, Совет Европы и ПАСЕ должны вернуть себе влияние на парламенты, которые не соблюдают высокие стандарты этих институтов, в частности на Российскую Федерацию. «Совет Европы, — подчеркнула Кондратюк, — должен осуществлять тщательный мониторинг и жестко реагировать на нарушение прав и свобод человека, демократии, нивелирования принципов верховенства права и в самой России».

По мнению вице-спикера, санкционная политика в отношении Российской Федерации должна быть жесткой и неизменной, вплоть до полного восстановления территориальной целостности Украины и соблюдения Россией высоких стандартов Совета Европы.

Во время встречи с президентом Венецианской комиссии Джанни Букиккио Кондратюк, в частности, напомнила: «Признавая авторитет и беспристрастность Венецианской Комиссии, Украина ожидает ее профессиональный и справедливый вывод о том, что страну-агрессора в Парламентской Ассамблее Совета Европы не могут представлять псевдодепутаты от Российской Федерации из Крыма — из нашего украинского Крыма».

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