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Скандальная выходка на прощанье: Ибрагимович покинул американскую лигу MLS (фото, видео)
Прославленный футболист Златан Ибранимович, которому 3 октября исполнилось 38 лет, наверняка провел свой последний матч в американской лиге MLS. В суперрезультативном поединке плей-офф его «Лос-Анджелес Гэлакси» проиграл в дерби ФК «Лос-Анджелес» — 3:5 (швед забил один из мячей и отдал голевую передачу) и прекратил борьбу за трофей.
Но тихо уйти Златан, забивший в 31 матче сезона 31 (!) гол, не мог — не тот калибр. После финального свистка Ибрагимович шел мимо трибуны с ликующими фанатами хозяев и акцентировал их внимание на собственном мужском достоинстве. Знаменитый швед прихватил пах и демонстративно повернулся к болельщикам соперника — прямо «жест Диего Симеоне».
«Болельщик сказал что-то неуважительное в мою сторону», — коротко прокомментировал инцидент Златан Ибрагимович.
Отметим, что поклонники «Лос-Анджелеса» уже несколько месяцев имеют зуб на футбольную звезду. С тех пор, как в июле Златан в дерби Лос-Анджелеса заехал игроку команды соперника Мохамеду Муниру локтем по голове, сломав ливийцу скулу.
Как бы там ни было, Златан Ибрагимович, отыгравший в США полтора года (53 точных удара в 58 поединках MLS!), несмотря на преклонный футбольный возраст, вешать бутсы на гвоздь не собирается. Форвард не раз заявлял о намерении вернуться в итальянскую серию А (слухи связывают нападающего с «Интером», «Наполи» и «Миланом»), где он выступал за «Интер», «Милан» и «Ювентус» до перехода в 2012 году в ПСЖ".
Напомним, что, кроме «Лос-Анджелес Гэлакси» и итальянских грандов, участник четырех чемпионатов Европы и двух чемпионатов мира играл также за «Мальме», «Аякс», «Барселону», «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед», завоевав 33 (!) трофея и забив на клубном уровне более 400 мячей. Кроме того, Златан Ибрагимович с 62 точными ударами — лучший бомбардир в истории сборной Швеции.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ибрагимович поддержал мальчика, который боялся выходить на поле.
Фото Twitter ФК «Лос-Анджелес Гэлакси»
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