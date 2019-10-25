Новоиспеченный жених Зинченко угодил в больницу (фото)

Спорт

Футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко, недавно завоевавший в составе сборной Украины путевку на Евро-2020, проходит восстановление после травмы в Барселоне, где совсем недавно произошли массовые беспорядки.

Как сообщил официальный сайт английского клуба, украинский легионер на прошлой неделе пропустил поединок Лиги чемпионов против «Аталанты» (5:1) из-за травмы колена. Степень повреждения и точные сроки возвращения футболиста в строй пока неизвестны.

«На пути к возвращению», — подписал Зинченко фото из клиники Instagram.

Напомним, что совсем недавно футболист сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Владе Седан, и девушка ответила: «Да». Пара ждет ребенка.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Зинченко поцеловал журналистку в прямом эфире.

Фото Instagram



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