24.91 / 25.20 27.55 / 28.01
Киев: +9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Особенности обручальных колец и традиции

12:17 25 октября 2019 121
Обручальные кольца

Многие привыкли к тому, что обручальные кольца супругов должны быть одинаковыми. Когда жених и невеста надевают кольца на безымянные пальцы друг друга, происходит создание союза, а золотые ободки символизируют бесконечную любовь. Но свадебные традиции в разных странах меняются, соответственно, и кольца приобретают новые формы, характеристики и другие особенности.

Традиционно пары выбирают идентичные кольца, но есть альтернативное решение. Можно приобрести обручальные кольца в индивидуальном исполнении. У этого есть несколько преимуществ:

  • человек выбирает кольцо под стать своему характеру и образу жизни, соответственно, подчеркивает свою индивидуальность;
  • при покупке кольца нет давления на партнера, порой вынужденного выбрать не то, что ему нравится;
  • каждый из супругов может найти такое кольцо, которое максимально подойдет к его типу кожи, лица и подчеркнет достоинства руки.

Достойный ассортимент колец предлагает магазин «Ювелирная карта»: несколько сотен вариантов, которые помогут организовать свадьбу и создать счастливую семейную жизнь.

Критерии подбора обручального кольца

Во время подготовки к свадьбе возникает немало вопросов, и выбор обручальных колец — один из них. Чтобы прийти к согласию, необходимо подумать над многими факторами и критериями.

  1. Металл. Традиционное решение — золото. Но некоторые мужчины предпочитают титан и даже вольфрам, в то время как большинство девушек настаивают на желтом золоте. Не стоит упорствовать и ссориться — достаточно выбрать разные варианты колец.
  2. Цвет. Цветные камни давно используются в оформлении обручальных колец. Мужчины отказываются от рубинов, изумрудов и сапфиров, а большинству невест нравятся красивые и разноцветные вставки.
  3. Финишная обработка. Поверхность кольца может быть глянцевой или матовой. Дополнительно добавляются небольшие элементы зернистости, создавая имитацию алмазной грани или ажура.
  4. Дизайн. Внешний вид обручального кольца определяется образом и стилем жизни человека. То, что подходит фотографу или музыканту, не подойдет для бизнесмена, менеджера или специалиста рабочих профессий.

При выборе кольца с камнями необходимо учитывать его прочность. Для ежедневного ношения подойдут наиболее прочные — сапфиры, рубины, топазы и шпинель.

«Ювелирная карта» — лучший выбор обручальных колец

В ассортименте магазина достаточно предложений, отвечающих самым разным задачам и условиям покупателей. Каждую неделю ассортимент меняется, появляются новые достойные решения, постепенно варьируются характеристики и особенности металлов. Сайт «Ювелирной карты» — это удобный каталог с фильтрами, в которых можно указать личные данные и критерии. Также он гарантирует безопасную покупку.

Консультанты и менеджеры магазина готовы оказывать помощь в выборе колец жениху и невесте, чтобы их свадьба не была омрачена ссорами или проблемами. При этом цены в магазине — это приятное преимущество, ведь клиентам удастся найти кольца на любой вкус и кошелек.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

поклонская

После развода понесло: крымская "няша" Поклонская вдруг вспомнила, что она украинка

октябрь

Пора прощаться с бабьим летом: синоптики рассказали о погоде на выходные

осень в саду

Первые морозы и мокрый снег: синоптики дали прогноз погоды в Украине на ближайшее время

Минимальный трудовой стаж

В Украине с октября повысили трудовой стаж: кто сможет рассчитывать на пенсию (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер