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Особенности обручальных колец и традиции
Многие привыкли к тому, что обручальные кольца супругов должны быть одинаковыми. Когда жених и невеста надевают кольца на безымянные пальцы друг друга, происходит создание союза, а золотые ободки символизируют бесконечную любовь. Но свадебные традиции в разных странах меняются, соответственно, и кольца приобретают новые формы, характеристики и другие особенности.
Традиционно пары выбирают идентичные кольца, но есть альтернативное решение. Можно приобрести обручальные кольца в индивидуальном исполнении. У этого есть несколько преимуществ:
- человек выбирает кольцо под стать своему характеру и образу жизни, соответственно, подчеркивает свою индивидуальность;
- при покупке кольца нет давления на партнера, порой вынужденного выбрать не то, что ему нравится;
- каждый из супругов может найти такое кольцо, которое максимально подойдет к его типу кожи, лица и подчеркнет достоинства руки.
Достойный ассортимент колец предлагает магазин «Ювелирная карта»: несколько сотен вариантов, которые помогут организовать свадьбу и создать счастливую семейную жизнь.
Критерии подбора обручального кольца
Во время подготовки к свадьбе возникает немало вопросов, и выбор обручальных колец — один из них. Чтобы прийти к согласию, необходимо подумать над многими факторами и критериями.
- Металл. Традиционное решение — золото. Но некоторые мужчины предпочитают титан и даже вольфрам, в то время как большинство девушек настаивают на желтом золоте. Не стоит упорствовать и ссориться — достаточно выбрать разные варианты колец.
- Цвет. Цветные камни давно используются в оформлении обручальных колец. Мужчины отказываются от рубинов, изумрудов и сапфиров, а большинству невест нравятся красивые и разноцветные вставки.
- Финишная обработка. Поверхность кольца может быть глянцевой или матовой. Дополнительно добавляются небольшие элементы зернистости, создавая имитацию алмазной грани или ажура.
- Дизайн. Внешний вид обручального кольца определяется образом и стилем жизни человека. То, что подходит фотографу или музыканту, не подойдет для бизнесмена, менеджера или специалиста рабочих профессий.
При выборе кольца с камнями необходимо учитывать его прочность. Для ежедневного ношения подойдут наиболее прочные — сапфиры, рубины, топазы и шпинель.
«Ювелирная карта» — лучший выбор обручальных колец
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