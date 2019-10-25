Особенности обручальных колец и традиции

Общество и люди

Многие привыкли к тому, что обручальные кольца супругов должны быть одинаковыми. Когда жених и невеста надевают кольца на безымянные пальцы друг друга, происходит создание союза, а золотые ободки символизируют бесконечную любовь. Но свадебные традиции в разных странах меняются, соответственно, и кольца приобретают новые формы, характеристики и другие особенности.

Традиционно пары выбирают идентичные кольца, но есть альтернативное решение. Можно приобрести обручальные кольца в индивидуальном исполнении. У этого есть несколько преимуществ:

человек выбирает кольцо под стать своему характеру и образу жизни, соответственно, подчеркивает свою индивидуальность;

при покупке кольца нет давления на партнера, порой вынужденного выбрать не то, что ему нравится;

каждый из супругов может найти такое кольцо, которое максимально подойдет к его типу кожи, лица и подчеркнет достоинства руки.

Достойный ассортимент колец предлагает магазин «Ювелирная карта»: несколько сотен вариантов, которые помогут организовать свадьбу и создать счастливую семейную жизнь.

Критерии подбора обручального кольца

Во время подготовки к свадьбе возникает немало вопросов, и выбор обручальных колец — один из них. Чтобы прийти к согласию, необходимо подумать над многими факторами и критериями.

Металл. Традиционное решение — золото. Но некоторые мужчины предпочитают титан и даже вольфрам, в то время как большинство девушек настаивают на желтом золоте. Не стоит упорствовать и ссориться — достаточно выбрать разные варианты колец. Цвет. Цветные камни давно используются в оформлении обручальных колец. Мужчины отказываются от рубинов, изумрудов и сапфиров, а большинству невест нравятся красивые и разноцветные вставки. Финишная обработка. Поверхность кольца может быть глянцевой или матовой. Дополнительно добавляются небольшие элементы зернистости, создавая имитацию алмазной грани или ажура. Дизайн. Внешний вид обручального кольца определяется образом и стилем жизни человека. То, что подходит фотографу или музыканту, не подойдет для бизнесмена, менеджера или специалиста рабочих профессий.

При выборе кольца с камнями необходимо учитывать его прочность. Для ежедневного ношения подойдут наиболее прочные — сапфиры, рубины, топазы и шпинель.

«Ювелирная карта» — лучший выбор обручальных колец

В ассортименте магазина достаточно предложений, отвечающих самым разным задачам и условиям покупателей. Каждую неделю ассортимент меняется, появляются новые достойные решения, постепенно варьируются характеристики и особенности металлов. Сайт «Ювелирной карты» — это удобный каталог с фильтрами, в которых можно указать личные данные и критерии. Также он гарантирует безопасную покупку.

Консультанты и менеджеры магазина готовы оказывать помощь в выборе колец жениху и невесте, чтобы их свадьба не была омрачена ссорами или проблемами. При этом цены в магазине — это приятное преимущество, ведь клиентам удастся найти кольца на любой вкус и кошелек.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter