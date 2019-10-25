Доллар и евро снова дорожают: как снижение учетной ставки отразится на курсе валют

Деньги

— Курс в пятницу, 25 октября, держится вблизи отметки 25,24 грн за доллар, — сообщил «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Предложение валюты снизилось, в то время как спрос остается неизменным, что толкает курс вверх.

Это происходит на фоне сообщений в СМИ о том, что администрация США планирует представить предложения по восстановлению ряда торговых преференций для Украины в октябре. Вероятно, в ближайшей перспективе курс украинской валюты несколько стабилизируется и будет двигаться в коридоре 25,1−25,3 грн за доллар.

Схожий сценарий развития событий на финансовом рынке прогнозируют и другие эксперты.

— За неделю курс доллара к гривне вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,1−1,5%, — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Офциальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 24,73 грн до 25,11 грн (+1,5%). Спрос и предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за то же время выросли с 25,09—25,13 грн до 25,2−25,24 грн (+0,4%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 24,84−25,18 грн до 24,91—25,2 грн (+0,3% - +0,1%). При этом разница между средней продажей и средней покупкой сократился с 1,4% до 1,2% за счет более быстрого роста курса покупки по сравнению с продажей.

Минэкономики улучшило оценку роста украинской экономики по сравнению с предыдущим, майским, макропрогнозом. Так, прогноз роста ВВП в текущем году пересмотрен с 2,8% до 3,5%, а в 2020 году — с 3,3% до 3,7%. На следующие два года прогноз остался неизменным, ожидается рост на 3,8% и 4,1% соответственно. Причем это предусмотрено консервативным сценарием, оптимистичный сценарий предполагает еще больший рост, а также укрепление гривни к доллару в 2020 и 2021 годах.

Консервативный прогноз, с нашей точки зрения, вполне реализуем, но при соблюдении ряда условий.

Во-первых, сохранение в ближайшие годы благоприятной внешнеторговой конъюнктуры и высокого урожая зерновых.

Во-вторых, и это именно то, что зависит от руководства страны, — проведение решительных экономических реформ, включающих приватизацию и открытие рынка земли, которые могли бы обеспечить серьезный приток прямых иностранных инвестиций.



В ближайшее время мы ожидаем роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 25,3 грн, а наличный доллар в банках — около 25−25,3 грн.

Стоит отметить, что на финансовом отечественном рынке произошло событие, способное существенно повлиять на курс гривни, инфляцию и кредитную политику банков. Правление Национального банка Украины приняло решение снизить учетную ставку с 16,5% до 15,5% годовых с 25 октября 2019 года. Как сообщили в пресс-службе регулятора, Нацбанк продолжает цикл смягчения монетарной политики, поскольку видит устойчивую тенденцию к замедлению инфляции до запланированных 5%. В сентябре 2019 потребительская инфляция в годовом измерении замедлилась до 7,5% и была даже ниже прогноза, опубликованного в июльском инфляционном отчете НБУ.

— Снижение Нацбанком учетной ставки на 1%, это очень важное решение для курса гривни, — сообщил «ФАКТАМ» директор инвестиционной группы «УНИВЕР» Александр Куликов. — Но все же оно не развернет гривню к падению, скорее, просто остановит ее укрепление. И для этого есть причины.

Первая причина — ставка по межбанковскому кредитованию овернайт (одна из разновидностей кредита, предоставляется на кратчайший срок — на одну ночь или до следующего рабочего дня. — Авт.) на 23 октября, за день до снижения ставки НБУ составляла 14,87%. Плюс к этому стоит учитывать, что доходность по гривневым ОВГЗ и до снижения ставки котировалась по 15% годовых. Снижение ставки НБУ не является опережающим действием, оно просто догнало рынок. А поэтому не приведет к резким изменениям с гривневой ликвидностью.

Вторая причина — начавшееся вначале октября ослабление гривни происходит на фоне относительно низких оборотов на межбанке. С июля по конец сентября курс изменился с 26 грн за доллар до 24,1 грн при среднем объеме торгов в размере 400 млн долларов в день. С начала октября доллар стал расти, и курс вырос с 24,1 грн до курса 24,9 грн за доллар, но этот рост американской валюты происходил при среднем обороте 250−300 млн долларов в день. То есть каких-то повышенных продаж гривни на межбанке нет. А это говорит о том, что мы наблюдаем простой откат гривни, а не тенденцию к развороту.

Поэтому не стоит ждать серьезных колебаний курса гривни после текущего снижения ставки НБУ. Курс может дойти до 26 грн за доллар, но для дальнейшего роста предпосылок нет. И скорее всего, нужно ждать колебания в диапазоне 24−26 грн за доллар.

Конечно, наши люди, привыкшие к падению национальной валюты, часто воспринимают это как норму и к тому же постоянно этого ждут и боятся. Но все меняется, и, возможно, уже пора отбросить свои страхи по поводу стабильности гривни.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что с 21 октября вступил в силу Кодекс по процедурам банкротства. Теперь украинцы, имеющие большие долги перед банками или поставщиками жилищно-коммунальных услуг, могут объявить себя банкротами. Долг может быть реструктуризован или будет погашаться за счет продажи имущества должника.

Фото Ирины ТЕМИРОВОЙ, «ФАКТЫ»

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