Никакой реакции: шесть миллионов украинцев могут остаться без электричества

Политика

Профсоюз работников энергетики и электротехнической промышленности Украины в начале сентября обратился к премьер-министру Украины Алексею Гончаруку с призывом срочно принять меры по прекращению блокирования счетов энергетических компаний «Луганское энергетическое объединение», ДТЭК ПЭС Энергоуголь, ДТЭК Донецкие электрические сети государственным предприятием «Энергоуголь». Однако на сегодняшний день ответа нет. Об этом сообщил заместитель главы ЦК «Укрэлектропрофсоюза» Александр Давиденко.

По его словам, такие же письма были направлены президенту Украины Владимиру Зеленскому, министру энергетики и охраны окружающей среды Алексею Оржелю, министру юстиции Денису Малюське, а также секретарю СНБО Александру Данилюку (занимал должность до 30 сентября 2019 г. — Авт.). Однако на сегодняшний день ни одна из ветвей власти не отреагировала на обращение и не исправила ситуацию.

Руководство «Укрэлектропрофсоюза» призывает президента Зеленского срочно вмешаться в ситуацию, так как, по мнению крупнейшего профсоюза отрасли, действия ГП «Энергорынок» могут привести к катастрофическим последствиям в Донецкой и Луганской областях.

«Мы обеспокоены ситуацией, которая сложилась с сотрудниками энергетических предприятий в прифронтовой зоне. Трем компаниям („Луганское энергетическое объединение“, „ДТЭК ПЭС-Энергоуголь“ и „ДТЭК Донецкие электросети“). ГП „Энергорынок“ через Государственную исполнительную службу Минюста арестовало счета и имущество компаний. Из-за этого 6 миллионов жителей Донецкой и Луганской областей могут оказаться без света. Ситуация создает угрозу массовых увольнений из-за невыплаты зарплаты», — говорится в письме.

По мнению профсоюзов, такая ситуация сложилась из-за государственной политики в 2014- 2018 г. г., когда из-за решения Кабмина и СНБО предприятия принуждали поставлять электроэнергию на оккупированные территории, при этом не предусмотрев какого-либо механизма компенсации потребленной на НКТ электроэнергии. Из-за этих действий власти компании, работающие на территории Луганской и Донецкой областей, накопили около 10 млрд грн долгов перед ГП «Энергорынок».

В письме также говорится о том, что без электроснабжения только в Донецкой области могут остаться 3,5 млн. человек, тысячи объектов инфраструктуры, в частности не менее 200 больниц, 200 военных объектов — блокпостов, пропускных пункты и военных частей, МЧС и МВД. Кроме того, более 5000 энергетиков могут остаться без работы.

«Мы обращались и в Кабмин, и к президенту, и в СНБО, но ответа ни от кого мы так и не получили. Это вызывает большую обеспокоенность, потому что обычно на наши обращения ответы есть, но конкретно на это более чем за месяц никто так и не отреагировал. К сожалению, и подвижек к решению вопроса за месяц не случилось, — сказал Александр Давиденко, замглавы „Укрэлектропрофсоюза“. — Не так давно Кабинет министров обязал „Нафтогаз“ не учитывать долги потребителей, но по энергетическим предприятиям такого решения до сих пор нет. При этом в начале осени исполнительная служба арестовала счета предприятий ОСР в Донецкой и Луганской областях. И теперь сотрудники могут остаться без зарплаты и без работы, а регионы — без света».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter