Зеленский разрешил передавать частным компаниям дороги, вокзалы и аэропорты: что важно знать

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал недавно принятый Закон «О концессии». Это было одним из условий, выдвигаемых западными финансовыми партнерами для продолжения сотрудничества. Если говорить сухим бюрократическим языком, этот документ регулирует государственно-частное партнерство в форме концессии. По словам опрошенных «ФАКТАМИ» экспертов, Закон «О концессии» способен стимулировать создание новых предприятий и, соответственно, тысяч новых рабочих мест, а также многомиллионные инвестиции. Но так ли все хорошо и просто?

Что такое концессия

Напомним, что концессия — это договор о передаче природных богатств, предприятий и других объектов, принадлежащих государству или территориальной общине, во временную эксплуатацию другим государствам, иностранным фирмам, частным лицам. По словам авторов закона, он призван обеспечить систематизацию действующих нормативно-правовых актов, регулирующих осуществление концессионной деятельности, гармонизацию законодательства о концессиях и законодательства о государственно-частном партнерстве, имплементацию основных принципов осуществления концессий и государственно-частного партнерства в соответствии с правовой системой Европейского союза и четкое регулирование всех аспектов концессионной деятельности.

— Закон, уже подписанный президентом, предусматривает ряд норм, создающих достаточно четкие, прозрачные и привычные иностранцам правила игры, которые, несомненно, обратят на себя внимание потенциальных инвесторов при условии коммерческой привлекательности объектов концессии, — сообщил «ФАКТАМ» партнер юридической компании Actis Law Firm Сергей Портной. — Это, в частности, прозрачная тендерная процедура, основанная на международной практике, и возможность привлечения советников, экспертов, использования электронной базы данных, надежные гарантии для сторон, регулирование имущественных и земельных вопросов, право замены концессионера в процессе концессии, возможность использовать международные коммерческие и инвестиционные арбитражи и так далее.

Чем отличается новый закон от множества предыдущих

В Украине и ранее принимались законы, регулирующие концессионную деятельность, но полноценно они так и не заработали.

— По сравнению с множеством предыдущих законов о концессии (включая специальный закон о концессиях на строительство и эксплуатацию автомобильных дорог), которые теперь утратили силу, новый закон более четко и грамотно определяет институт концессии, позволяет делать прогнозы о его позитивном восприятии инвесторами, в том числе и зарубежными, — рассказал «ФАКТАМ» адвокат, партнер АО «Нечаев и Партнеры» Сергей Кампо. — Говоря о предложенных новым законом конкретных нормах, которые бы обеспечивали максимальную прозрачность и защищенность вложенного в концессию частного капитала, следует отметить такие из них:

четкий и единый порядок инициирования и принятия решения по осуществлению концессии как для одной из форм государственно-частного партнерства;

понятная и прозрачная процедура отбора и определения победителя концессионного конкурса или конкурентного диалога при отсутствии процедуры прямых переговоров;

привлечение к работе комиссии независимых экспертов, советников для осуществления подготовки концессионных проектов, документации по ним и так далее;

обязательства государства заниматься разработкой и утверждением градостроительной документации для целей концессии;

гарантии и определение права собственности на объекты концессии;

возможность при определенных условиях переходить от аренды объектов государственной и коммунальной собственности — в концессию;

определение имущественных прав и гарантий кредиторов и концессионеров и тому подобное.

Новый закон принес изменения более чем в 20 других законах, а потому требует комплексного изучения и применения.

— Простых граждан первую очередь интересует, какие объекты могут быть переданы концессию?

— Концессия коснется многих стратегических сфер экономической жизни как страны в целом, так и ее территориальных общин в частности, — говорит Сергей Кампо. — Это и инфраструктурные объекты (их модернизация и строительство), и жилищно-коммунальное хозяйство, и медицина, и природные ресурсы, и энергетика, и государственные и коммунальные объекты собственности. Однако нужно учесть, что объектами концессии не может быть государственное и коммунальное имущество, в отношении которого заключен договор аренды до момента его прекращения, а также имущество, используемое в изготовлении и ремонте всех видов оружия, находящегося на вооружении Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, СБУ.

Вокзалы каких городов планируют передать в концессию

Напомним, в Украине уже пробовали строить концессионные дороги, правда, не слишком успешно. В европейских же странах именно при строительстве дорог и городской инфраструктуры чаще всего используется концессия.

— В целом механизм концессии при строительстве дорог работает, как и для других объектов, — считает Сергей Портной. — Но есть и отличие: минимальный срок концессионного договора при строительстве дорог составляет 10, а не 5 лет. Целесообразность таких проектов и условия проведения конкурса определяются Кабинетом министров Украины, плата за пользование концессионной дорогой устанавливается в рамках, определенных законодательством. Есть и другие особенности в отношении земельных и других вопросов строительства дорог с использованием концессионного механизма.

Также в Украине планируется модернизация нескольких железнодорожных вокзалов, сообщила заместитель министра инфраструктуры Украины Александра Клитиная. Помимо вокзалов Киева, Николаева и Хмельницкого, в список объектов, которые потенциально могли бы быть переданы в концессию, попали вокзалы Днепра, Харькова, Ивано-Франковска и Винницы.

Рейдерские захваты, постоянно меняющееся законодательство, проблемы в судах — что может помешать реализации Закона «О концессии»

— На самом деле концессия — это не изобретение. Такая форма сотрудничества государства и частного бизнеса имеет давнюю историю и активно используется в большинстве развитых стран.

— Институт концессии как формы государственно-частного партнерства берет начало еще в Древнем Риме. Массово начал использоваться во второй половине ХХ века в странах Западной Европы как выгодная форма сотрудничества государства и бизнеса, — рассказал Сергей Кампо. — Сам институт концессии за рубежом и в Украине мало чем отличается. Различается только практика его применения, регулирования и определения вопросов собственности (ее признания, способа и гарантий надлежащей судебной защиты). То есть вопрос верховенства права и добросовестности и ответственности сторон — основа государственно-частного партнерства в цивилизованном мире.

Конечно, насыщенному капиталами западному миру присущи более действенные механизмы защиты, страхования и ответственности участников концессии. Этот институт в странах развитой конституционной демократии прогнозируем для его субъектов и экономически обоснован. У западных частных инвесторов лучшие финансовые ресурсы, доступ к банковским кредитам и другим рынкам капиталов, что в долгосрочной перспективе позволяет стабильно вести бизнес и сводить риски в государственно-частных проектах до минимума.

Что же касается нашего меняющегося законодательства и практики его применения, проблем с верховенством права в судах и рейдерскими захватами собственности (и не только частной), внутренней изменчивости экономических и монетарных процессов, то эти факторы могут на каком-то этапе помешать внедрению законодательства о концессии. Поэтому зарубежный опыт может быть полезным и для нас.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что президент Владимир Зеленский подписал закон о защите прав собственности, изменяющий правила продажи квартир, домов и земли. Документ призван сократить количество рейдерских захватов недвижимости и корпоративных прав, а также снизить расходы граждан и бизнеса на защиту своей собственности. В частности, теперь сделку о продаже квартиры можно оформить у нотариуса по месту расположения недвижимости.

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