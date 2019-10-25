«Ничего не поможет»: победившая рак актриса посочувствовала Заворотнюк

Шоу-бизнес

Российская актриса Александра Яковлева, которая, по ее словам, в прошлом избавилась от злокачественной опухоли, посочувствовала своей коллеге Анастасии Заворотнюк.

Звезда «Экипажа» рассказала порталу порталу Teleprogramma.pro, что ей удалось победить четвертую стадию рака.

«Мне просто повезло, что я нашла своего гениального специалиста. До этого момента я умирала. Поймите, человек не чувствует ни первой, ни второй стадии», — отметила она.

Яковлева призвала держать кулачки за Заворотнюк, подчеркнув, что известность не помогает в борьбе с онкологией.

«Не помогает ничего — ни деньги, ни связи. Ничего не поможет, если ты сам не поймешь, в каком состоянии ты находишься», — резюмировала актриса.

Напомним, что ранее семья Анастасии Заворотнюк призвала молиться за актрису.



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