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«Ничего не поможет»: победившая рак актриса посочувствовала Заворотнюк
Российская актриса Александра Яковлева, которая, по ее словам, в прошлом избавилась от злокачественной опухоли, посочувствовала своей коллеге Анастасии Заворотнюк.
Звезда «Экипажа» рассказала порталу порталу Teleprogramma.pro, что ей удалось победить четвертую стадию рака.
«Мне просто повезло, что я нашла своего гениального специалиста. До этого момента я умирала. Поймите, человек не чувствует ни первой, ни второй стадии», — отметила она.
Яковлева призвала держать кулачки за Заворотнюк, подчеркнув, что известность не помогает в борьбе с онкологией.
«Не помогает ничего — ни деньги, ни связи. Ничего не поможет, если ты сам не поймешь, в каком состоянии ты находишься», — резюмировала актриса.
Напомним, что ранее семья Анастасии Заворотнюк призвала молиться за актрису.
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